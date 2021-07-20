В Новосибирске ужесточат контроль за сточными водами

Лаборатория по контролю качества сточных вод, созданная на базе муниципального предприятия «Метро МиР», планирует получить аккредитацию в Федеральной службе по аккредитации. После этого лаборатория сможет проводить исследования сточных вод по всем основным загрязняющим факторам: соли тяжелых металлов, наличие отравляющих металлов, органических соединений. Кроме того, на базе лаборатории можно будет проводить исследования разного уровня бактериологической опасности. Об этом представители «Метро МиР» рассказали в ходе пресс-тура.

— В создание лаборатории были вложены около 25 млн рублей, уже закуплено необходимое оборудование. До ноября мы будем тестировать методики, потом планируем пройти первый этап и подать документы. В феврале уже должна быть аккредитация и получено заключение, — пояснили представители лаборатории.

После запуска лаборатории на полную мощность город сможет экономить десятки миллионов рублей в год на проведении полного цикла «водных» исследований. Пока лаборатория такого уровня работает только в Москве.

— Ранее мы что-то просили исследовать МУП «Горводоканал», что-то — лабораторию департамента ЖКХ, какие-то данные отправляли в Москву, что обходилось в десятки миллионов рублей, — говорит об опыте прошлых периодов директор «Метро МиР» Александр Мысик. — Вопрос не только в экономии, но и в качестве работы. Природоохранная прокуратура предъявляет какие-то замечания. Мы можем соглашаться или нет, но нам не с чем сравнить, нет верифицированных данных, что сказывалось не в нашу пользу и на суде. Теперь, имея верифицированную лабораторию, мы можем предъявить свои данные, и уже у суда возникнут вопросы.

Первыми пользователями официальной лаборатории станут муниципальные предприятия и учреждения. Кроме того, «Метро МиР» уже проводит мониторинг сточных вод: более 50 выпусков ливневой канализации. Всего, как сообщают в руководстве муниципалитета, пользователями городской сети ливневой канализации являются более 500 абонентов: промышленные и мелкие коммерческие предприятия, учреждения высшего и среднего образования, стоки которых необходимо контролировать.

— Мы начинаем с себя, с муниципальных учреждений, которые имеют на обслуживании собственность, — отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Это все наши детсады, парки, дворы. Мы их обслуживаем, и вода, которая собирается на их территориях, затем поступает в ливневую канализацию. Сегодня ни один объект, который строится в Новосибирске, будь то жилой комплекс, промышленный объект, не проходит стороной подключение к ливневой канализации.

Однако, как выяснилось, не все муниципальные учреждения подготовились к сотрудничеству с лабораторией из-за отсутствия финансирования. В частности, речь идет об объектах департаментов образования и культуры, спорта и молодежной политики, — рассказывают в лаборатории:

— По всем учреждениям по линии этих департаментов надо выделить объем ливневых стоков. На департамент культуры требуются 7 млн, на департамент образования — около 25 млн.

Сколько придется платить за сотрудничество с лабораторией коммерческим и промышленным предприятиям и организациям, а также сколько средств потребует подготовка к этому сотрудничеству — во время пресс-тура не уточнили. Журналистам пояснили, что пока технологию будут обкатывать на муниципальных учреждениях.

Напомним, что вопрос состояния ливневых и канализационных стоков — один из животрепещущих в городской экологии. Местные общественники неоднократно обнаруживали незаконные сбросы сточных вод, а жители ряда микрорайонов жаловались на неприятные запахи от малых рек.