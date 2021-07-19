Бердск: единороссы спрятались, «бойковцы» активизировались

В рамках единого дня голосования в сентябре 2021 года, помимо выборов депутатов Госдумы, в Новосибирской области пройдет ряд кампаний по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований, в частности Бердска. Первые кандидаты уже подали заявления в местную избирательную комиссию. Здесь можно отметить несколько новых тенденций.

Первое, что уже анонсировалось, — участие в выборах представителей коалиции «Новосибирск-2020». Некоторые из них еще годом ранее отрепетировали кампанию на выборах горсовета Новосибирска. Так, по информации Бердского горизбиркома, среди подавших документы — помощники депутата горсовета Новосибирска Сергея Бойко Ольга Нечаева, Кирилл Левченко, координатор проекта «Искалеченный Новосибирск», помощник депутата Светланы Каверзиной Михаил Рязанцев, соперник вице-спикера, единоросса Евгения Яковенко Вячеслав Якименко, помощник депутата Антона Картавина Илья Пуховский, помощник Хельги Пироговой Даниил Маркелов.

— Второй город в области ждет перемен, — сообщают в коалиции. — У Бердска отличный потенциал. Но местные власти считают, что Бердск — это свалка. Поэтому мы решили участвовать в выборах в Бердский горсовет и поддержать оппозиционных кандидатов на большинстве округов.

Второе, что обращает на себя внимание, — это фактически полное отсутствие среди кандидатов представителей партии «Единая Россия». Точнее, они есть, если внимательно приглядеться: некоторые депутаты горсовета, входящие во фракцию единороссов в текущем созыве, в этот раз заявились на выборы в качестве самовыдвиженцев. Среди них замдиректора ООО «Автотранссервис» Алексей Осин, директор ООО «СтройРегионСервис» Владимир Постников, главный специалист ФГУП «Управление энергетики и водоснабжения» Александр Окунев, замдиректора ООО «Сантехэксплуатация» Михаил Гоголь. Стоит отметить, что подобная ситуация неуникальна. Аналогичным образом единороссы несколькими годами ранее выдвигались в Мосгордуму, после чего объединялись во фракцию, что вызвало скандал внутри партийных рядов. Да и в горсовете Новосибирска на выборах прошлого года несколько депутатов, избравшись как самовыдвиженцы, практически сразу после получения удостоверений заявили о примыкании к единороссовским рядам.

Ранее своих кандидатов в депутаты выдвинуло региональное отделение КПРФ. Они пока не заявились в избирательную комиссию.

Напомним, что единый день голосования в Новосибирской области должен пройти в сентябре 2021 года.

Фото из группы Избирательная комиссия Новосибирской области Вконтакте