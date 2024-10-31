В топе тревожности у новосибирцев тема мигрантов

По итогам 2024 года Новосибирская область может остаться в числе лидеров по уровню тревожности. К таким выводам пришли эксперты агентства «Крос».

В третьем квартале 2024 года тема мигрантов получила суммарный индекс 641,44. Это первое место в рейтинге тревожностей в регионе и второе — по России. По данным исследования, тревожность, связанная с мигрантами выше только в столице. Замыкающий топ-3 Санкт-Петербург отстал от Новосибирска почти в три раза.

— Тревожность в связи с криминализацией мигрантской среды стала достаточно устойчивой. В то же время, высказываются опасения, что вводимые ограничения не решат проблему криминала, но при этом приведут к усилению дефицита на рынке труда. И с опасением возникновения этого дефицита также связана тревожность по теме мигрантов в медийном поле, — объяснили эксперты.

Доктор социологических наук, профессор кафедры социальной работы и социальной антропологии НГТУ НЭТИ Ирина Скалабан во время презентации исследования на тему «Этносоциальное измерение сложных городских конфликтов Новосибирской агломерации» отметила, что в последнее время в городе уделяется особое внимание этническим конфликтам. Но они рассматриваются в контексте городской конфликтности.

— У нас есть приток мигрантов, есть процесс этнизации, и все это часто накладывается на те проблемы, которые существуют. Поэтому мы говорим не столько об этнических конфликтах как таковых, сколько об этнической маркированности социальных проблем. Этносоциальные конфликты все больше носят локальный характер и разворачиваются в основном в местах проживания — там, где человек особенно чувствителен к личному, символически значимому для себя пространству. Такие конфликты менее структурированы и более эмоциональны, — рассказала Ирина Скалабан.

Обеспокоенность замедлением YouTube находится на втором месте в регионе. Суммарный индекс по этой теме —173,57. Это шестой результат в России.

Обе тревожности по суммарному индексу в разы превзошли прежние «топовые» опасения новосибирцев первого и второго кварталов из-за роста цен (128,70), природных катаклизмов (66,62) во втором квартале и коммунальных аварий (124,71) в первом квартале года.

В 2023 году Новосибирская область была на 10 месте в Топе «встревоженных» регионов с повышенным уровнем обеспокоенности. По итогам года суммарный индекс региона составил 105,84. В прошлом году новосибирцев волновали ход СВО, взрывы бытового газа и законодательные ограничения в отношении абортов. Также регион волновали ситуация в гражданской авиации и рост цен.

Ранее новосибирский депутат высказался об ужесточении правил въезда мигрантов в Россию. Направленный на совершенствование миграционной сферы закон вступит в силу 7 ноября.