Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области

Рыбак из Новосибирской области поймал крупную рыбу.
В паблике «Рыбалка в Новосибирске» мужчина поделился фото со своим уловом — он поймал рыбу на джиговую приманку. Вес улова составил восемь килограммов двести граммов.
— Сегодня Б. З. Большая хомутина. С первой проводки попалось вот такое чудо природы на 8 кг 200 г. Помог напарнику, принял чудо в подсак, — написал он в посте.
Также он отметил, что именно эту рыбу рыбак отпускал 8 тому назад. Тогда она имела слишком малый вес.
Судя по комментариям, улов был пойман в деревне Искитимского района Новосибирской области — на реке Бердь.
Ранее редакция сообщала о том, что редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске.
Источник фото: Рыбалка в Новосибирске
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