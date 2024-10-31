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Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области

  • 31/10/2024, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области
8 лет назад он уже отпускал ее на волю

Рыбак из Новосибирской области поймал крупную рыбу.

В паблике «Рыбалка в Новосибирске» мужчина поделился фото со своим уловом — он поймал рыбу на джиговую приманку. Вес улова составил восемь килограммов двести граммов.

— Сегодня Б. З. Большая хомутина. С первой проводки попалось вот такое чудо природы на 8 кг 200 г. Помог напарнику, принял чудо в подсак, — написал он в посте.

Также он отметил, что именно эту рыбу рыбак отпускал 8 тому назад. Тогда она имела слишком малый вес.

Судя по комментариям, улов был пойман в деревне Искитимского района Новосибирской области — на реке Бердь.

Ранее редакция сообщала о том, что редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске.

Источник фото: Рыбалка в Новосибирске

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Рубрики :

Регионы: Новосибирская область

Теги : рыбак рыба


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