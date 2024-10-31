Восьмикилограммовую рыбу поймал рыбак из Новосибирской области

Рыбак из Новосибирской области поймал крупную рыбу.

В паблике «Рыбалка в Новосибирске» мужчина поделился фото со своим уловом — он поймал рыбу на джиговую приманку. Вес улова составил восемь килограммов двести граммов.

— Сегодня Б. З. Большая хомутина. С первой проводки попалось вот такое чудо природы на 8 кг 200 г. Помог напарнику, принял чудо в подсак, — написал он в посте.

Также он отметил, что именно эту рыбу рыбак отпускал 8 тому назад. Тогда она имела слишком малый вес.

Судя по комментариям, улов был пойман в деревне Искитимского района Новосибирской области — на реке Бердь.

Ранее редакция сообщала о том, что редкую рыбку-семидырку выловил рыбак в Новосибирске.