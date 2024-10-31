Рост численности енотовидных собак зафиксирован в Новосибирской области

В лесах Новосибирской области наблюдается стремительный рост численности енотовидных собак, что вызывает серьёзную обеспокоенность у специалистов.
По мнению министра природных ресурсов региона Евгения Шестернина, этот вид наносит существенный вред экосистеме региона, уничтожая гнёзда птиц, зайцев и других животных.
Одной из причин увеличения популяции енотовидной собаки является отсутствие интереса к этому виду у охотников. На заседании общественного совета при Минприроды было предложено разрешить использование ногозахватывающих капканов для охоты на этих животных.
— Нужно стимулировать охотников, чтобы они регулировали численность. Других вариантов нет и не будет, — сказал Семён Доплер, начальник управления по охране животного мира, особо охраняемых природных территорий Минприроды региона.
Енотовидные собаки очень плодовиты, и одна самка может принести до 19 щенков.
Ранее редакция сообщала о том, что компенсацию за нападение собаки получит ребенок в Новосибирской области.
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