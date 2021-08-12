Внимание серьёзных IT-компаний «Технопрому» не грозит

По информации регионального правительства, повестка предстоящего «Технопрома» предполагает обсуждение ряда направлений реализации цифровых технологий в различных отраслях. Однако, как следует из выступления на пресс-конференции исполняющего обязанности министра цифрового развития и связи Новосибирской области Павла Жучкова, широкого представительства IT-компаний вряд ли стоит ожидать. В первую очередь речь о крупных IT-компаниях, вроде Microsoft или Intel, ранее участвовавших в форуме.

— Будем встречать гостей из регионов — коллеги из Минцифры, Минздрава, — рассказывает чиновник о составе будущих гостей. — Будет развёрнутая площадка по цифровой медицине. Будут гости из Москвы, ключевые эксперты. Ждём международных экспертов, их онлайн-включения из Германии, Великобритании, Казахстана, Кыргызстана. В частности, будет круглый стол по теме использования цифровых сервисов в безбарьерной среде. Там будут выступать руководители соответствующих учреждений из тех стран, которые я назвал.

Что касается крупных IT-корпораций, точнее, отсутствия их внимания к мероприятию в целом и отечественным разработкам в частности, то, по мнению исполняющего обязанности министра, «крайних» нужно поискать в протокольных службах.

— Мы работаем с модераторами круглых столов, у которых есть видение концепции этих мероприятий, — говорит Жучков. — Дальше уже модераторы определяют, как им построить разговор с какими экспертами.

Впрочем, может быть еще одна причина, озвученная председателем совета директоров НП «СибАкадемСофт» Ириной Травиной.

— На прежних IT-форумах крупные компании участвовали, — рассказывает Травина. — Но интерес к нашей площадке своеобразный. Они спонсировали довольно много наших мероприятий. Мы имели возможность получить деньги, а они имели площадку для продвижения своих решений. Но это — не то, что нам нужно. Мы готовы и без денег приглашать их, чтобы они делились видением, куда двигаются технологии. Почему малый бизнес делится свой информацией, наработками, а крупный — нет? У нас участвовал Intel. Любой доклад экспертов этой корпорации много раз согласовывается: компания огромная, не должна выдать какие-то коммерческие секреты. Чем больше корпорация, тем больше таких ограничений.

Пока, по словам Травиной, из крупных компаний наибольшую готовность к взаимодействию выражает HUAWEI.

— HUAWEI на словах готов делиться технологией, — говорит Ирина Травина. — Мы уже заявляли: давайте использовать ваших экспертов, мы приглашаем. В остальных компаниях корпоративность не даёт возможностей перетоку технологий, и от этого теряют все.

Напомним, что форум «Технопром» должен состояться в Новосибирске 25 – 27 августа 2021 года.