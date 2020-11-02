За 9 месяцев оборот рынка общепита Новосибирской области составил 1,67 млрд. рублей

По предварительным данным за 9 месяцев 2020 года оборот рынка общественного питания Новосибирской области составил 1,67 млрд. руб., что составляет 64,3% от аналогичного периода 2019 года, сообщили в консалтинговом агентстве R-аналитика.

По формам проявления структура оборота выглядела следующим образом: крупные организации и субъекты среднего предпринимательства – 33%, малые предприятия (включая микропредприятия) – 59,2%, индивидуальные предприниматели – 7,8%

При этом, среднее изменение цен на продукцию предприятий общественного питания составило 101,1%

В агентстве отметили, что в демографии предприятий общественного питания коэффициент прироста за июнь составил – (минус) 4,6 (на 1000 предприятий).

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