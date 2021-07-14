В Тыве ввели новые ограничения: рестораны и кафе закрываются

На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции Республики Тыва 13 июля было принято решение внести изменения в указ главы региона №223 от 6 июля 2021 года, ужесточающие ограничительные меры в сфере общепита, транспорта и при процедуре заключения браков, сообщается на официальном сайте республики.

После обсуждения повестки оперштаб принял решение внести изменения, касающиеся работы объектов общепита, — теперь им можно будет работать только на вынос и доставку. Общественный транспорт в выходные дни ездить не будет, процедуры заключения браков в органах ЗАГС необходимо передвинуть на поздние сроки, для посетителей полностью закрывается скульптурный комплекс «Центр Азии», уточняется в сообщении.

Жесткие антиковидные меры власти объяснили безответственным отношением граждан к здоровью и нежеланием бизнеса соблюдать ограничения. В частности, заведения общепита, несмотря на запрет массовых мероприятий, проводят свадьбы и устраивают банкеты. При этом в регионе циркулируют британский и индийский штаммы коронавируса. Болезнь протекает тяжело и часто приводит к летальному исходу. Если число таких больных увеличится, то система здравоохранения республики, уже сейчас работающая на износ, не сможет справиться.

По информации регионального оперштаба, всего в Тыве зарегистрированы 18206 случаев заражения коронавирусом (за минувшие сутки 170 новых пациентов, что на 40 человек больше, чем накануне). Под медицинским наблюдением остаются 2084 человека. На амбулаторном лечении — 3220 больных, на стационарном — 1339 человек. Свободный коечный фонд составляет 16,2% и с каждым днем сокращается. Во время пандемии скончались 209 человек.

Отметим, что в Новосибирской области складывается не менее серьезная эпидемиологическая ситуация. Пик третьей волны коронавируса ученые прогнозируют через 2-3 недели. При этом эксперты подчеркивают, что активность вируса в летние месяцы связана с его мутацией, а также с несерьезным отношением граждан к вакцинации и болезни.

По данным оперативного штаба Новосибирской области, 13 июля в регионе было зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 138 человек, включая детей. Скончались 11 пациентов. Всего в регионе за все время пандемии умерли 2172 человека. В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 5823 пациента, в том числе 92 ребенка. В отделениях реанимации находятся 404 человека. На ИВЛ — 61 пациент. На сегодняшний день в Новосибирской области сделаны 1982579 тестов на коронавирус.