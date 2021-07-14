О стрельбе в Болотном и профессиональных «патриотах»

— Пару месяцев назад мы в Новоколледже сделали довольно внушительное региональное исследование, опросив более 200 руководителей клубов патриотического воспитания, завучей по воспитательной работе, муниципальных чиновников, ответственных за воспитание «патриотизма» и т.д. Сейчас по этому исследованию готовится статья, но стрельба юнармейцев в Болотном — хороший повод вкратце описать, какие там результаты.

Итак, это почти две одинаковые возрастные группы — от 25 до 40 и от 40 до 55 лет. Молодые, активные люди. Милитаристское понимание патриотизма — это удел отщепенцев. Треть выбрали вариант «гражданский»: патриотизм как созидательный труд на благо Родины. Еще 60% — оба варианта ценны (и гражданский, и милитаристский)

Средняя оценка утверждения «я патриот своей страны» — 9,45 (по 10-балльной шкале).

Средняя оценка утверждения «современная молодежь — патриоты своей страны» — 7,05.

Зафиксируем — молодежь они считают куда менее патриотичной, чем они сами.

Главные проблемы в патриотическом воспитании по их мнению: инфантилизм молодежи, недостаток государственных ресурсов, а главное — внутренние условия жизни (половина выбрала этот вариант). Они честно понимают, что бедность и отсутствие социальных лифтов — главная проблема в том, чтобы полюбить свою Родину.

И еще важный штрих. В вопросе о том, кто должен заниматься патриотическим воспитанием, они выбирают варианты (можно было выбрать несколько):

школа — единогласно,

семья — единогласно,

армия — только треть,

церковь — 10%,

литература/искусство — треть.

Еще есть большой массив данных для контент-анализа, но это уже оставим «на сладкое». Пока зафиксируем: мы имеем вполне внятную когорту людей, которые понимают всю полноту социальных проблем («не верят телевизору и госпропаганде»), разделяют мирное понимание патриотизма и в целом готовы созидательно трудиться.

Представлять их всех как милитаризированных поклонников «Юнармии» — в корне неверно. Что, конечно, не отменяет факта, что они вынуждены существовать в оруэлловском «война — это мир». Кстати, это вполне соотносимо с нашим прошлым региональным исследованием о том, какой у нас в регионе был огромный потенциал учителей, готовых к изменениям в условиях дистанта. И как он был безжалостно утрачен.

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