Интерьеры помещений нового здания международного аэропорта Толмачево оформят студенты-дизайнеры

— В январе директор аэропорта Евгений Янкилевич предложил провести конкурс среди студентов новосибирских вузов на лучшую концепцию интерьеров аэровокзала, —рассказал на своей странице в Facebook губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Конкурс проходил с 31 марта по 7 июня. В нём приняли участие 14 проектных групп. К разработке проектных решений были привлечены студенты-архитекторы и кураторы Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств.

Губернатор назвал победителей конкурса на лучшую концепцию интерьеров аэровокзала.

— Первое место присуждено Екатерине Ноздёркиной, второе – Анне Смирновой, третье – Елизавете Белоруковой, — сообщил Андрей Травников. — Репродукции новосибирских художников украсят интерьеры аэропорта и это только малая часть того, что придумали наши ребята. Уверен, что все работы будут идти по графику и совсем скоро мы сможем увидеть новые интерьеры аэровокзала.