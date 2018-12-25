Партийная дисциплина прежде всего

Виктор Русских, политический обозреватель:

2018 год для страны был, безусловно, годом политическим. Его главное событие — выборы президента. Для части регионов, в том числе Новосибирской области, где выбирали еще и губернаторов, год оказался политическим вдвойне. Сюда стоит добавить еще ряд событий, которые имели большой политический резонанс. Главная в этом ряду, конечно же, пенсионная реформа.

О том, какое значение эти и другие события оказали на политическую ситуацию в стране и регионе, мы попросили высказать свое мнение новосибирских экспертов, имеющих большой опыт в политической журналистике и участия в различного рода PR-компаниях, в том числе политических выборах, когда они были еще конкурентными.

Пейзаж перед «битвой»

Выборы президента прошли вполне предсказуемо, если даже не лучше, чем ожидалось. Объяснений тому, в общем, немного. Пока «Первая кнопка» информационного ТВ-чемоданчика в надежных руках государства, поведение большинства избирателей можно продолжать регулировать. Плюс испытанный прием «страна в кольце врагов и надо объединиться» также пока работает. В конце концов, кинокомедия «Хвост виляет собакой» (якобы кинокомедия) давно для пиарщиков по всему миру стала настольным учебником.

И еще один плюс. Накануне президентских выборов был наложен жесткий запрет на любые радикальные перемены. Запуск уже готового к этому времени проекта пенсионной реформы и тому подобные новшества совершенно правильно оттянули на более позднее время. Точнее на «сразу после президентских выборов».

С губернаторскими выборами оказалось сложнее. Все началось с того, что по инициативе администрации президента в стране в прошлом году прошла массовая ротация губернаторских кадров. В ряде регионов, в том числе Новосибирской области, прежние губернаторы — политики со стажем — «по собственному желанию» ушли в отставку, и на их место Москва забросила людей из президентского резерва. Большинство этих людей было «варягами».

Инициатива в целом интересная. Кремль уже давно и справедливо критиковали за стагнацию — и в федеральных органах власти, правительстве и в регионах. Люди, дескать, занимают свои посты по десять, а то и по двадцать лет, в крайнем случае двигаются параллельно туда-сюда — и это не оставляет перспектив для карьеры молодым и амбициозным политикам и чиновникам из регионов.

То, что новые врио губернаторы оказались «варягами», также вполне объяснимо. Жесткая вертикаль власти требует подотчетности Москве и только Москве. В полной же мере этого можно добиться только от людей, которые никак не связаны с местными элитами и не имеют в регионе старых обязательств.

Инициатива администрации президента сразу же натолкнулась на местный (если хотите — местечковый) патриотизм и вызвала сопротивление на всех общественных уровнях. Скажем, сразу же по приезду Андрея Травникова в Новосибирскую область в качестве врио губернатора один известный новосибирский политик, ныне чиновник, на своей странице в ФБ написал: «Никогда в Новосибирске не было людей из других регионов! Очередная пощечина нашим родителям, которые сделали этот город первым Муниципалитетом страны! Давайте гордиться нашими!» (Пост, правда, был вскоре удален).

О своих амбициях баллотироваться в губернаторы заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. В 2017-м — косвенно, а в апреле этого года на встрече с ветеранами войны и труда — вполне открыто. «Если надо будет, если вы так решите, если вы посчитаете необходимым, вы — мои старшие товарищи, те, с кого мы все берем пример, то я сделаю этот шаг», — сказал он. Также весной лидер партии Геннадий Зюганов Локтя поддержал, а секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов назвал новосибирского мэра единственно возможным соперником Травникова.

«Политруком подполья» по сопротивлению «кремлевским назначенцам» стал бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края Виктор Толоконский, сам попавший под каток инициативы президентской администрации. В конце 2017-го на конференции «Итоги года» с «Коммерсантом» Виктор Александрович вступил в дискуссию с московскими политтехнологами Андреем Колядиным, Дмитрием Гусевым и Никитой Исаевым по поводу придуманной в администрации президента схемы замены губернаторов-политиков на «молодых технократов». Технократический подход для уровня губернаторов, по его мнению, недостаточен. «Он не позволяет эффективно работать. Власть, управление содержит еще много составляющих, которые даются личностными качествами, опытом прохождения многих выборных кампаний, формированием нравственности политика». Толоконский тогда был также уверен, что главным субъектом развития является не власть, а общество. Поэтому выборы всегда должны быть конкурентными — без этого не выйти на нужный уровень доверия. Централизация же, которая состоялась (все подотчетны только Москве), по Толоконскому, в первую очередь и является основным сдерживающим фактором развития страны.

После этого выступления Виктор Толоконский стал советником Анатолия Локтя. Наверное, для того, чтобы уж никто уже не сомневался, что он не только «политрук подполья», но и будущий начальник предвыборного штаба кандидата в губернаторы.

Пакт о ненападении

Безусловно, надо понимать, что нынешние кремлевские политпиарщики сильно отличаются от пиарщиков 90-х и даже «нулевых». Для работы на открытом конкурентном поле у них просто нет необходимых компетенций. Политтехнолог, к. и. н. Игорь Козлов, бывший, кстати, спикером на той самой сессии, где состоялась дискуссия Виктора Толоконского и московских пиарщиков, здесь весьма категоричен:

— У нас уже около 10 лет не существует реальных конкурентных выборов, а существует имитация выборов. Нынешние пиарщики умеют работать только в зачищенном политическом поле. Их задача заключается в информсопровождении одного конкретного лица, согласованного в администрации президента. В Москве для этого существует где-то пять компаний, имеющих на это контракты. Поэтому я бы не стал осуждать московских пиарщиков за то, что они ничего не умеют. А то, что они не ничего не умеют, выборы во Владимировской области, Хакасии, Приморье хорошо показали. Люди работают по тем правилам, которые им определены, вопрос не к ним, а к нынешней политической системе страны и избирательному законодательству.

Исходя из всего этого, понятно, почему, если возникают проблемы, то нынешние пиарщики просто идут в администрацию президента, и она решает эти проблемы сугубо административным давлением. Именно таким образом был устранен главный возмутитель спокойствия Виктор Толоконский. Он лишился своих должностей советника мэра Новосибирска и эксперта Сибирского института управления — филиала РАНХиГС. Было отозвано и предложение ему войти в совет директоров ОАО «РЖД». В довесок через СМИ еще и были распространены угрозы о возможных уголовных делах по результатам работы Толоконского губернатором Красноярского края. Централизация есть централизации, здесь главное лояльность. Вот бывший губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий вел себя молчаливо, потому сейчас он и сенатор.

После Толоконского, надо полагать, были проведены беседы с руководством КПРФ. Партия она, конечно оппозиционная, но, как ни крути, системная. В результате Анатолий Локоть, подчинившись партийной дисциплине, принял решение отказаться от выборов в пользу врио губернатора региона. Это он сделал в начале июня на совместной с Андреем Травниковым и спикером Заксобрания Андреем Шимкивом пресс-конференции.

Не исключено, что кроме партийной дисциплины был еще и элемент торга. («Сделки», как это назвали журналисты, или «Пакта «Травников-Локоть», как это назвали политтехнологи).

Главный редактор информационно-аналитического агентства «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов именно этот «Пакт» и считает для Новосибирска главным политическим событием:

— В результате «Пакта» Травников получил возможность без острой конкуренции выиграть выборы губернатора, а Локтю была обещана поддержка федеральными ресурсами для переизбрания на новый срок на посту мэра. Кроме того, мэр получил экономические бонусы в виде дополнительных финансов от областной власти по ряду направлений. В том числе, доходы от перераспределения сборов по упрощенной системе налогообложения.

В общем и сам Анатолий Локоть на пресс-конференции, где был обнародован «Пакт», факт пакта не скрывал.

— Государство готово помочь, — говорил он, — с ремонтом дорог, придать второе дыхание Академгородку, разморозить строительство метро. Необходимо сокращать разрыв между потенциалом города и уровнем развития инфраструктуры. Мы рассчитываем на понимание в вопросе урегулирования межбюджетных отношений. Сегодня заключено соглашение о взаимодействие, предусматривающее сохранение прямых выборов мэра, совместные проекты для экономического развития.

Ну, то есть ты снимаешься, а мы тебе — дороги, метро, прямые выборы мэра и урегулирование межбюджетных отношений.

После устранения затруднений от КПРФ избрание Андрея Травникова стало делом техники. Был, конечно, внутрипартийный праймерис. В принципе, даже там у Андрея Александровича могли бы быть сильные соперники, но в силу все той же партийной дисциплины они выступали на праймерис не как его соперники, а как его агитаторы.

Следующий этап — отбор кандидатов на собственно выборы губернатора. Это тоже решаемо. У нас не только КПРФ — системная оппозиция, есть еще партии «Справедливая Россия» и ЛДПР. В итоге техническими соперниками кандидата от «ЕР» стали традиционные на губернаторских выборах технические соперники: «ЕР» — Анатолий Кубанов («СР») и Дмитрий Савельев (ЛДПР).

Третьим был, конечно, кандидат от партии скандально известного политтехнолога Андрея Богданова «Народный альянс», но он никем и не принимался в расчет. Еще одна несистемная оппозиционная партия — партия «Родина» — не только не выдвинула своего кандидата, но и открыто поддержала кандидатуру Андрея Травникова. Совет регионального отделения «Родины» за это единогласно проголосовал. В общем-то «Родина» только на первый взгляд кажется несистемной, на самом деле она вполне системна. Особенно в Новосибирской области, где в депутатском корпусе есть ее представители.

В итоге в сентябре Андрей Травников получил очень высокий процент голосов избирателей — 64,52%.

Нервный регион

Процент проголосовавших за Травникова оказался неожиданно высоким, особенно на фоне пенсионной реформы, которая сильно осложнила жизнь ставленникам партии власти на выборах губернаторов в других регионах. Как это объясняют эксперты?

Во-первых, Центр, видимо, недооценил другие регионы, Новосибирской же области уделил максимум внимания. Область в Москве не на лучшем счету, она для Москвы чрезмерно нервная и протестно активная.

Во-вторых, Андрею Александровичу удалось максимально дистанцироваться от «ЕР» и пенсионной реформы.

— Да, — соглашается Андрей Кузнецов, — хотя Травникова на выборы и выдвинула «ЕР», в ходе кампании он последовательно, как независимый кандидат, дистанцировался от партийного бренда, и в этом ему активно помогали СМИ и сама партия. Травникову просто не пришлось особо высказываться по проблеме пенсионной реформы. Эта тема была не то чтобы табуирована на время до выборов, но поводы для ее звучания в сфере областной власти были сведены к минимуму. По возможности вся ответственность перекидывалась на Госдуму и Заксобрание.

Не только Травников старался никак реформу не комментировать. Еще и представители оппозиционных партий, в том числе соперники Травникова на выборах (исходя, видимо, из договоренностей в Москве) тему пенсионной реформы старались не педалировать. Соответственно и общественная протестная компания против реформы прошла в Новосибирске неожиданно вяло. Как говорит редактор отдела политики газеты «Новая Сибирь» Алексей Сальников:

— Вялостью и малочисленностью протестов можно объяснить как раз то, что Андрей Травников набрал такой большой процент голосов. Травников — от ЕР¸, пенсионная реформа — оттуда же, но выборы показали, что избирателям безразлична политическая принадлежность кандидата. О чем это говорит? Это говорит о неразвитости нашей политической системы.

Далее, по мнению экспертов, нельзя сбрасывать со счетов и личность самого Травникова. В регионе уже давно ощущалась усталость от местных политических элит. Более того — от Травников ждали даже более активных шагов по смене региональной управленческой команды.

К слову сказать, смена идет, но по чуть-чуть, так что пока о радикальной смене элит в регионе говорить не приходится. Андрей Александрович, несмотря на то, что считается относительно молодым политиком, ведет себя крайне осторожно и политически выверено. Особенно по самым острым для новосибирской общественности вопросам, таким как четвертый мост или «мусорная концессия».

Если уж говорить о ротации кадров, то она прошла совсем не там, где ожидалось. На этом акцентирует внимание Андрей Кузнецов:

— Судьбоносные отставки 2018 года — это не перемены в правительстве, а уход председателя Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, досрочная отставка областного прокурора Владимира Фалилеева и увольнение начальника УГИБДД по НСО Сергея Штельмаха. Все эти события произошли в течение месяца, и наблюдатели считают их связанными с особым вниманием Москвы к правоохранительной системе в Новосибирской области. Известно, что осенью разные проверки (а кое-где и следственные действия) прошли почти во всех силовых структурах региона, и вполне вероятно, что только из-за специфики этих традиционно закрытых ведомств мы еще не видим всех последствий.

Старые новые тренды

Что за этими отставками стоит? Трудно сказать. Может Москва по инерции продолжает считать нашу область «чрезмерно нервной и протестно активной» и зачищает на всякий случай все, что можно зачистить? В конце концов, политическую стабильность в стране обеспечивают не выборы, а люди в погонах.

Для Новосибирска главное политическое событие 2019 года — это выборы мэра. Однако прежде, чем смотреть в следующий год, стоит определить тренды уходящего. Тренды, которые могут оказать на политическую ситуацию 2019-го какое-либо влияние.

Андрей Кузнецов считает трендом номер один — максимальное сужение конкурентного поля в политике — для того, чтобы на публичную стадию процесса выходила заранее согласованная с ключевыми стейкхолдерами фигура.

— В регионе мы наблюдали это на разных уровнях: от выборов губернатора до утверждения глав районов и определения омбудсмена по правам человека. Лишь бы была тишь да гладь. Пока эта модель в нашей области работает, хотя в других регионах уже дала сбой, — констатирует он.

Еще одним очевидным трендом Андрей Кузнецов считает растущее влияние общественных активистов на локальную политическую и экономическую повестку. Этот тренд сформировался в 2017-м. В нынешнем году он был менее заметен, возможно, потому, что реакция властей стала более оперативной.

Главным трендом 2018-го Игорь Козлов считает «кардинальный сдвиг в общественным сознании по отношению к устоявшимся политическим институтам».

— Доверие к ним абсолютно подорвано. Прежде всего, это касается партии «Единой России», и причина, конечно же, пенсионная реформа, — констатирует он. — При этом приходится, к сожалению, признать, что утрата доверия коснулась всех политических институтов, в том числе и представленных в парламенте политических партий. В этом году они показали себя во всей красе, особенно «отличилась» КПРФ. У партии были очень сильные позиции на Алтае, в Новосибирске, отчасти в Красноярске. Однако КПРФ отказалась от участия в губернаторских выборах. Это говорит о том, что КПРФ является четким исполнителем задач, которые ставятся перед ней в администрации президента. То же самое касается ЛДПР и «Справедливой России». Со всеми ними очень просто договориться. По сути дела, политические партии в парламенте — это не партии, это фракции партии «ЕР». Совет Федерации также давно перестал быть самостоятельной политической структурой, а превратился в отстойник добровольно ушедших в отставку губернаторов. По последним опросам «Левада-центра», падение доверия общественных групп коснулось и самого президента. Сегодня каждый четвертый россиянин готов выйти на акции протеста. Таких показателей не было за последние 10-15 лет.

Делаем ставки

— Если говорить конкретно о выборах мэра Новосибирска, — продолжает тему Алексей Сальников, — то тут основная интрига заключается в том, сдержит ли Травников слово и поддержит ли коммуниста Локтя на выборах (или хотя бы не будет мешать)? Всем пора уже делать ставки…

Да, многие эксперты к «Пакту «Травников-Локоть» относятся со скепсисом. По их мнению, Травников — это не вся «ЕР», поэтому какое решения партия примет, такому Андрей Александрович и будет вынужден подчиниться.

— В целом, сейчас в регионе сложился такой расклад: партия власти, несмотря ни на что, сохранила свои позиции, а коммунисты заметно сдали. Возможно, Травников и умоет руки, но останется ли в стороне «ЕР»? Партия-то никакими обязательствами не связана. Возможен и вариант, когда кандидат от «ЕР» пойдет на выборы самовыдвиженцем, как это сделал Олег Кожемяко в Приморье. Сделал и выиграл, — предполагает Алексей Сальников.

Есть и такой момент. Если мы знаем об обязательствах губернатора перед Локтем и КПРФ, то о его обязательствах перед другими партиями, которые вели себя на выборах не менее беззубо и лояльно, мы может только догадываться. Представителям же этих партий наверняка будет также интересно поучаствовать в выборах новосибирского мэра. Во всяком случае, местные СМИ в притязаниях на мэрский пост кое-кого уже заподозрили. Если такие обязательства у губернатора (или партии ЕР) есть, то очевиден вопрос: какие из них будут иметь в 2019 году наибольший вес?

С другой стороны, пока Травников не забывал об оказанных ему услугах. Например, поддержавший его председатель совета регионального отделения партии «Родина» в Новосибирской области Вячеслав Илюхин назначен гендиректором АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». По Андрею Кузнецову реальность и весомость соглашению Травникова и Локтя придает еще то, что его гарантам выступил спикер Заксобрания Андрей Шимкив. (Это в свою очередь укрепило и его позиции, и позиции Заксобрания).

В том, что «Пакт» будет выполнен и что именно это не даст шансов другим возможным претендентам на пост мэра, убежден и Игорь Козлов:

— Да, активные общественники и значительная часть избирателей недовольны мэрством Анатолия Локтя. Но дальше разговоров в соцсетях дело не идет. У общественников нет своего кандидата, нет героя. Нет такого как в 2014 году, когда Локоть стал во главе, так называемой объединенной оппозиции. Для победы необходимо три ресурса: организационный, временной и финансовый. Временной же для других кандидатов от любых других партий фактически потерян. Каждый день дает все больше шансов действующему мэру переизбраться на второй срок, несмотря на заторы на дорогах и неубранный снег. Работает на это и система однотурового голосования. Ну наберет Анатолий Евгеньевич процентов 25 — и этого будет достаточно…

Возможны, конечно, риски общего политического фона. А этот фон, как считает Игорь Козлов, ничего хорошего нам не сулит:

Согласен с этим и Андрей Кузнецов:

— Вполне вероятно, что в 2019 году в стране и в Новосибирске до предела будет сжата пружина протестных настроений. У нас власть намерена вновь предложить ограниченный выбор кандидатов, гарантирующий переизбрание Локтя на новый срок. На фоне растущих экономических трудностей населения негатив может вылиться в непредсказуемое протестное голосование.

Удастся ли власти в 2019-м удержать хотя бы видимость владения выборными рычагами? Или она хотя бы на муниципальном уровне «отпустит вожжи»? Или она, потеряв навыки предвыборных PR-технологий, начнет проигрывать повсеместно?.. Посмотрим. Как сказал Алексей Сальников, пора делать ставки.

Фото: баз- редакции, остальные предоставлены экспертами