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Мэрия Новосибирска и СГК пересматривают концессии

В условиях двух действующих концессий предусмотрена возможность их расторжения по соглашению сторон.
  • 19/12/2019, 10:17
Автор: Евгения Серёгина
Мэрия Новосибирска и СГК пересматривают концессии
Экономия на котельных позволит высвободить около 530 млн рублей в год, которые предполагается направить на ремонт и обслуживание всех муниципальных теплосетей без повышения тарифа

Концессионные соглашения № 13 и 14, касающиеся содержания и эксплуатации теплосетей и котельных, могут быть отменены в пользу более масштабной концессии. Она предполагает передачу ООО «СГК» всех муниципальных теплосетей. Сейчас ресурсоснабжающая организация ведет соответствующие переговоры с мэрией Новосибирска. Об этом сообщил директор СГК Андрей Колмаков на конференции «Можно ли прекратить цепь тепловых аварий в Новосибирске?» сначала в своем докладе, а потом во время пресс-подхода в перерыве мероприятия.

СГК не выполнила условия концессионных соглашений в 2018 году

СГК не выполнила условия концессионных соглашений в 2018 году

— Сейчас действует рабочая группа,  говорит Колмаков.  Мы занимаемся изменением отношений: вместо двух маленьких будет одна большая концессия. Объемы финансирования предварительно проговорены. Будет регулирование и через департамент по тарифам. Мы по результатам прошлого года докладывали о закрытии нескольких котельных. От этого сложилась экономия в 270 млн, которая направлена на дополнительные капитальные ремонты. Мы говорим об изменении структуры двух концессионных соглашений, перенаправлении денег на сети. Нам надо больше вкладывать в них.

Что касается судьбы котельных, то, как считают в СГК, они могут самостоятельно выступать в качестве поставщика тепла в той зоне, где расположены. По информации компании, экономия на котельных позволит высвободить порядка 530 млн рублей в год, которые предполагается направить на ремонт и обслуживание всех муниципальных теплосетей без повышения тарифа. Предполагается, что срок действия концессионного соглашения составит 10 лет с общим объемом инвестиций компании 4,5 млрд рублей.

 Когда готовили малые концессии, были другие задачи,  говорит Колмаков.  Надо было выполнить закон о теплоснабжении. После изменения собственника СГК увидела, что не надо проводить эти мероприятия. Поэтому сейчас ведутся разговоры о заключении нового большого соглашения. В условиях нынешних концессий предусмотрена возможность их расторжения по соглашению сторон, почему, собственно, мы и предложили это сделать.

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

Общественники, эксперты и энергетики ищут компромисс

С таким решением согласны и участники конференции — представители общественности.

 Сегодня СГК арендует сети, выплачивая мэрии арендную плату, но не все деньги мэрия тратит на ремонт и реновацию этих сетей,  говорит исполнительный директор фонда защиты прав граждан Андрей Гладченко.  Мне специалисты говорят: СГК не выполняет предыдущие концессии. Она и не может выполнять. Они достались СГК в наследство от бывшего «Сибэко». По этим концессиям №13 и №14 СГК должна была продолжать ремонтировать и эксплуатировать котельные и кочегарки. Помимо этого, СГК должна была еще и покупать у кочегарок тепло по их себестоимости — 2,5 тысячи рублей за гигакалорию — и продавать населению по общему тарифу. Мэр Новосибирска согласился ренонсировать действующие концессии — как не отвечающие здравому смыслу. На этом экономится значительное количество денег. Открываются юридические возможности для передачи городских сетей в концессию СГК, чтобы сэкономленные средства были направлены на реновацию сетей.

Возможен ли ремонт изношенных сетей без повышения тарифа?

Возможен ли ремонт изношенных сетей без повышения тарифа?

Опыт отказа от обслуживания котельных в пользу теплосетей уже удачно реализован в Красноярске, о чем сообщил директор АО «Красноярская теплотранспортная компания» (входит в состав СГК) Сергей Иванов.

 Инвестиции для ремонта  тариф на теплоприсоединение, — рассказывает Иванов.  Второй источник  замещение неэффективных малых котельных, которые неэкологичные и зачастую находятся внутри жилых кварталов. Это, безусловно, долгосрочные инвестиционные программы. Но замещение котельных позволяет не повышать тариф резко. Кроме того, после замещения двух неэффективных котельных мы смогли снизить тариф. Число отключений горячей воды снизилось с 22 в год до максимум 9. Все потому, что город имеет новую ТЭЦ. В здании идет ремонт. За 10 лет присоединили к городу 1000 гигакалорий.

Как уже сообщалось ранее, одной из главных причин быстрого износа теплосетей становится коррозия. В связи с этим эксперты говорят о ряде мер совместно с управляющими компаниями, которые позволили бы сохранить работоспособность сетей на больший срок, тем самым избежав внеплановых финансовых и людских затрат во время прорывов.

Ученые прогнозируют новые аварии на теплосетях Новосибирска

— Чтобы трубы служили дольше, управляющая компания обязана промывать системы отопления,  говорит независимый эксперт Оксана Царапкина.  Есть компании, которые этого не делают. Трубы коррозируют, теплоотдача  меньше. Поэтому РСО должна произвести больше тепла. В большинстве случаев систему просто опорожняют, а промывку не проводят. Это легко проверить. Многоквартирные дома оснащены приборами учета. Управляющая организация должна подготовить акт промывки, подписанный собственниками. Смотрим отчет потребления холодного водоснабжения  потребление выше не стало. А бочки с водой к домам не подъезжали. Поэтому здесь вина управляющей компании. Но если бы ресурсоснабжающая организация к этому вопросу подходила несколько иначе, требовательнее, то проводились бы качественные промывки системы отопления.

По информации ООО «СГК», в собственности компании сейчас находятся 350 км магистральных теплосетей в 2-трубном исчислении. А 10 перекачивающих насосных станций и около 1,2 тысячи км 2-трубных теплосетей — как магистральных, так и внутриквартальных — принадлежат муниципалитету и находятся у РСО в аренде.

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