Мэрия Новосибирска и СГК пересматривают концессии

Концессионные соглашения № 13 и 14, касающиеся содержания и эксплуатации теплосетей и котельных, могут быть отменены в пользу более масштабной концессии. Она предполагает передачу ООО «СГК» всех муниципальных теплосетей. Сейчас ресурсоснабжающая организация ведет соответствующие переговоры с мэрией Новосибирска. Об этом сообщил директор СГК Андрей Колмаков на конференции «Можно ли прекратить цепь тепловых аварий в Новосибирске?» сначала в своем докладе, а потом во время пресс-подхода в перерыве мероприятия.
Что касается судьбы котельных, то, как считают в СГК, они могут самостоятельно выступать в качестве поставщика тепла в той зоне, где расположены. По информации компании, экономия на котельных позволит высвободить порядка 530 млн рублей в год, которые предполагается направить на ремонт и обслуживание всех муниципальных теплосетей без повышения тарифа. Предполагается, что срок действия концессионного соглашения составит 10 лет с общим объемом инвестиций компании 4,5 млрд рублей.
— Когда готовили малые концессии, были другие задачи, — говорит Колмаков. — Надо было выполнить закон о теплоснабжении. После изменения собственника СГК увидела, что не надо проводить эти мероприятия. Поэтому сейчас ведутся разговоры о заключении нового большого соглашения. В условиях нынешних концессий предусмотрена возможность их расторжения по соглашению сторон, почему, собственно, мы и предложили это сделать.
— Сегодня СГК арендует сети, выплачивая мэрии арендную плату, но не все деньги мэрия тратит на ремонт и реновацию этих сетей, — говорит исполнительный директор фонда защиты прав граждан Андрей Гладченко. — Мне специалисты говорят: СГК не выполняет предыдущие концессии. Она и не может выполнять. Они достались СГК в наследство от бывшего «Сибэко». По этим концессиям №13 и №14 СГК должна была продолжать ремонтировать и эксплуатировать котельные и кочегарки. Помимо этого, СГК должна была еще и покупать у кочегарок тепло по их себестоимости — 2,5 тысячи рублей за гигакалорию — и продавать населению по общему тарифу. Мэр Новосибирска согласился ренонсировать действующие концессии — как не отвечающие здравому смыслу. На этом экономится значительное количество денег. Открываются юридические возможности для передачи городских сетей в концессию СГК, чтобы сэкономленные средства были направлены на реновацию сетей.
— Инвестиции для ремонта — тариф на теплоприсоединение, — рассказывает Иванов. — Второй источник — замещение неэффективных малых котельных, которые неэкологичные и зачастую находятся внутри жилых кварталов. Это, безусловно, долгосрочные инвестиционные программы. Но замещение котельных позволяет не повышать тариф резко. Кроме того, после замещения двух неэффективных котельных мы смогли снизить тариф. Число отключений горячей воды снизилось с 22 в год до максимум 9. Все потому, что город имеет новую ТЭЦ. В здании идет ремонт. За 10 лет присоединили к городу 1000 гигакалорий.
Как уже сообщалось ранее, одной из главных причин быстрого износа теплосетей становится коррозия. В связи с этим эксперты говорят о ряде мер совместно с управляющими компаниями, которые позволили бы сохранить работоспособность сетей на больший срок, тем самым избежав внеплановых финансовых и людских затрат во время прорывов.
По информации ООО «СГК», в собственности компании сейчас находятся 350 км магистральных теплосетей в 2-трубном исчислении. А 10 перекачивающих насосных станций и около 1,2 тысячи км 2-трубных теплосетей — как магистральных, так и внутриквартальных — принадлежат муниципалитету и находятся у РСО в аренде.
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