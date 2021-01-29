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Митинги, дворец — это рассчитано на незрелого человека

  • 29/01/2021, 15:18
Рассчитано на незрелого человека
Политолог Владимир Леонтьев о грамотном Навальном, неглупом президенте и о том, что ничего не сломали.

Владимир Александрович, уже не первую неделю и в стране, и в Новосибирске кипят страсти вокруг ситуации с Алексеем Навальным, его арестом и последующими протестными акциями. Много версий, много трактовок. Как Вы лично видите эту ситуацию? Что происходит? Чьи политические интересы могут за всем этим стоять?

То, что Навальный лицо несамостоятельное, очевидно из его действий. Кому-то происходящее выгодно. Что касается Навального, то это грамотный человек, умеет изложить мысли. Правда, некоторые из изложенных фактов не до конца проверены, а, возможно, умышленно интерпретированы определенным образом. Поэтому у меня к нему двоякое отношение.

Что касается протестов, которые проходят, то я видел протестную волну в Новосибирске, куда некоторые пришли просто «потусить» или из каких-то компанейских чувств. Я был этому удивлен: вроде, информации много, можно прочитать, разобраться, сравнить, сделать вывод. То есть на акциях далеко не все люди какие-то идейные и приходят высказать позицию в поддержку Навального. При этом какие-то вещи с его стороны, как идеолога, больше носят разрушительный характер. Да, к президенту России есть вопросы, как и к каждому из нас, но здесь очевидно одно — разрушение. Начинаешь слушать ролики Навального предложений нет. Он один такой разоблачитель, но действий за этим никаких нет. В этих протестных движениях часть людей, помимо тусовщиков, о которых я сказал, из серии «Баба Яга против». Давать этому накачку, демонизировать Навального не надо. Грамотность да. Подача материала да. Но на кого ты работаешь? Почему вы поднимаете такие вещи, не разобравшись?

Вот Вы говорите, что на акциях собираются тусовщики…

Не все. Просто я посмотрел: стоят люди, переговариваются: «сейчас потусим», «я не знаю, Серега позвонил, я и подошел». Есть молодежь, которую просто подтащили различными призывами. Этому даются правовые оценки. С этим нельзя шутить. Я хотел сказать, что не все там идейные, но есть те, кто поддерживает Навального.

Как я понимаю, волны этих протестов пошли после известного фильма про дворцы. Но было ли это ранее секретом? Ведь периодически появляются сообщения, в том числе официальные, что отдельные наши государственные деятели живут, скажем так, «не по чину»…

Да, периодически мы узнаем, сколько изъяли золота, денег и еще чего-то у отдельных депутатов, чиновников. Но если говорить про президента и этот дворец в Геленджике, то неужели президент настолько неосторожен, чтобы иметь такие владения, которые можно обнаружить с любого квадрокоптера, при том что в ФСБ поясняют это нелетное пространство? Эта история несколько раздута. Руководитель государства, да и вообще ни один умный человек из правительства РФ, из губернаторов, не будет делать себе такие дворцы, чтобы вот так их можно было раскрыть и снять на камеру любому желающему. Мы видим просто провокационный ход. Я достаточно работал с губернаторами регионов от Дальнего Востока до Санкт-Петербурга не будет человек так себя подставлять. А если кто-то любит в интернете «обсасывать» это дело, то это показывает незрелость человека, который принимает все на веру. Хотя бы подумал, зачем это чиновнику, который находится на полном государственном обеспечении?

У нас достаточно «друзей» за рубежом, заинтересованных в каких-то волнениях. Как известно, чем страшнее новость, тем больше в нее поверят. А давай расскажу, что у президента есть то-то! Есть ребята, которые раскачивают эту обстановку в стране. Я внимательно слушал ролики Навального. Для меня, как эксперта, профессионально занимающегося политикой, очевидно, кто за всем этим стоит, кто во всем этом заинтересован. Все эти действия рассчитаны на незрелого человека. Вы почитайте Солженицына, Бжезинского, что они писали и предлагали там вообще кошмар: нам нужны войны, нам нужны эпидемии и так далее. Мне очевидно, что идет провокационная работа, а президент не глуп, чтобы попадаться на такую мелочь. Откуда эти волны исходят, мы можем только догадываться. У нас в стране полно дел, начиная от детских садиков и заканчивая Вооруженными силами и полицией, которые должны грамотно действовать.

Но, в основном, у нас народ в ситуации все-таки разбирается, говорят: «Да вы что, чтобы я этому бреду поверил»? Грамотный человек не ведется на это.

Но если на это ведутся люди, как Вы говорите, политически незрелые, то насколько могут быть оправданы их аресты на акциях, да и после, у нас в Новосибирске, в других городах?

Я видел, как утром 23 января подтягивалась полиция, автобусы, различные спецавтомашины. На мой взгляд, полиция не настолько глупа, чтобы просто так кого-то задерживать. Если действие вытекает в неправовую сторону, она должна принимать адекватные меры. Я не видел в Новосибирске «махалова». Но тех, кто сильно шумел, вынуждены были задержать. В нашем городе полиция разумно действовала, в определенных рамках. Митинг прошел нормально. Люди, которые чему-то там не соответствовали, были задержаны, потом отпущены. А то некоторые участники писали: «я вот сижу в автозаке, не пойму, за что», «мне не представились». Если ты просто в толпе стоял, то предстоит правовым органам разбираться, а не нам с вами. Да, кто-то не согласен с этим режимом. И что, машины переворачивать? Этого хотим? Вроде, нет. Полиция должна быть на своем месте. Есть основания для претензий доказывай. А просто так бузить из-за того, что кто-то запустил квадрокоптер, что-то заснял и заявил, что рядом проходил кто-то на президента похожий? Чего ерундой-то заниматься? И так в стране кучу задач предстоит выполнять в 2021 году, посмотрите заявления президента. У меня тоже есть вопросы к правительству. Но это не повод врать, что ваша квартира принадлежит президенту. Если задержания обоснованы, то правильно. Если нет, то пусть подают в суд на полицейского, который ударил или еще что-то сделал. Бывают такие вещи, когда проходят хоккейные баталии, где кто-то кого-то толкнул. А тут пошли информационные спекуляции: «мне руки заломали», «я сижу в УВД». Слушай, ты не маленький, влез в эту кучу-малу и хочешь, чтобы никто в плечо не толкнул?

Насчет маленьких и немаленьких. Слишком активно обсуждается вовлечение в акции несовершеннолетних в соцсетях, да и некоторые официальные лица, представители общественных организаций заявляют о том, что организаторы акции используют детей. Пока не доводилось видеть явных тому подтверждений. Нет ли здесь информационных спекуляций, но уже с другой стороны?

Я не отрицаю, что кто-то может это раздувать. Я сам там детей не видел. Но возможна и подмена слов. Можно сказать «молодежь», а можно — «маленькие дети». У нас забыли слова «детство», «отрочество», «юность». Возможно, кто-то неграмотно выразился. Здесь надо осторожнее со словами. Дети это одно, студенты в 21 год другое. Нужно разбираться, было ли привлечение детей. Но, по моим оценкам, митинг в Новосибирске прошел относительно нормально. Чего-то из ряда вон не было. Ничего не сломали, не повредили. А то, что есть задержанные — такие ситуации бывают. Скорее всего, вряд ли стали заламывать кому-то руки без причины для какой-то плановости. Думаю, у сотрудников правоохранительных органов был достаточно грамотный инструктаж, где нужно это делать, где нельзя.

Раз уж мы перешли к Новосибирску, то, смотрите, еще до митинга задержали депутата Сергея Бойко, затем депутата Антона Картавина. Насколько может быть обоснована такая версия, что это сделано для недопущения депутата от оппозиционной коалиции на сессию, где предстоит рассмотрение и утверждение отчета мэра?

Насчет Картавина ничего не могу сказать. Что касается Бойко, то, если внимательно посмотрите его выступления, увидите, что этот человек любит «вызывать огонь на себя». Он выступает на грани фола. При этом, как и Навальный, человек грамотный. Он лидер, он, возможно, и должен показывать провокационный пример. Где-то это оправдано, где-то нет, здесь оценку должны давать правоохранительные структуры. А насчет будущей сессии горсовета — это слишком мелко. Чтобы мэр прямо так испугался, что там какой-то вопрос поднимут? Не настолько Анатолий Евгеньевич глуп, чтобы такие вещи делать или кому-то подсказывать. Тем более что полиция это одна структура, мэрия другая. Какие бы у них ни были деловые взаимоотношения, есть закон. Да, могут поднять какой-то вопрос. Но при нынешнем раскладе в горсовете депутаты и мэрия еще год будут только разбираться друг с другом, пока не притрутся и не найдут правильное решение.

А как оцениваете действия в ситуации с протестами председателя горсовета и мэра Новосибирска? Напомню, что первый с подачи второго собрал комиссию по этике как раз в отношении нескольких депутатов от оппозиции в связи с протестными акциями. Насколько это было необходимо? Можно было обойтись без этого?

Думаю, не столь страшно, если тебя вызвали на комиссию: если ты прав, то можешь это доказать, донести свою позицию. Из этого не надо что-то раздувать. Вызвали или пригласили, кому как больше нравится, ну и что? А то, что Бойко по пути на комиссию задержали правоохранительные органы, так одно с другим не связано. Горсовет выполняет свою работу, полицейские свою. Не думаю, что тут был какой-то сговор Асанцева, Локтя и полиции.

Если говорить по протестной ситуации в общем, то протесты в Новосибирске имеют какую-то местную специфику или не отличаются от общероссийских, от тех, что проходят в других городах?

Может, есть какие-то тонкости: где-то больше сторонников Навального, где-то пришли «тусоваться». Но принципиальных отличий Москвы, например, или Санкт-Петербурга от Новосибирска нет. Обычно собиралась молодежь, народ из протестного электората. Везде одни призывы, лозунги. Отличия только в географии, но не в политическом пространстве. Я специально посмотрел информацию по городам — во всех одно и то же.

Один интересный момент: в поддержку навальновцев высказались некоторые коммунисты федерального уровня, хотя, казалось бы, они должны друг друга, мягко скажем, недолюбливать.

КПРФ, кто бы там что про нее ни говорил, является оппозиционной составляющей. Надо персонализировать. Кто-то поддерживает, потому что согласен идеологически. Кто-то делает такие заявления, чтобы якобы вместе с народом стать, чтобы получить больше поддержки. Допустим, на каком-то округе люди за Навального, и человек подсуетился (я не о ком-то конкретном, это общетеоретические выводы) и примкнул к такому пиару. Даже в Новосибирске на выборах горсовета некоторые из кандидатов от КПРФ специально или неспециально критиковали власть, и они выиграли. Эти фамилии есть, не хочу их называть. Та же ситуация может быть и сейчас. Но нужно смотреть конкретные случаи.

Вообще, как, на Ваш взгляд, ситуация будет развиваться дальше?

— Пока ситуация не идет на спад ни в интернет-пространстве, ни в различных призывах. Но любая волна, какая бы она ни поднималась, в какой-то момент все равно идет на спад. Хочется надеяться, что все нормализуется. Сейчас надо посмотреть, кому эти акции выгодны. Лично у меня отрицательное отношение к таким акциям, они не приносят ничего продуктивного и созидательного, а разрушительного — да. Поэтому, думаю, что эта волна должна даже естественным образом пойти на спад, проблема урегулируется. Но не исключаю, что текущую ситуацию и ее последствия в дальнейшем определенные политические силы будут использовать во время кампании по выборам депутатов Госдумы.

Беседовала Евгения Серегина

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ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

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Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

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Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

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Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

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Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

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Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

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Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

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Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

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Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

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