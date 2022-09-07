Остановки разрушаются, туалеты не убираются по полгода

Предложение — наказать виновных

Депутаты горсовета Новосибирска раскритиковали работу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в части ремонта и содержания конечных остановок общественного транспорта за период с 2019 по 2021 годы.

— Направить материалы комиссии мэру и рекомендовать наказать ответственного за неисполнение поручений по освоению средств на реконструкцию и ремонт конечных остановочных пунктов, — говорится в решении постоянной комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти.

— Исполнители мероприятий — департамент транспорта и Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) — деятельность по реализации программы не планировали, — сообщает Усов. — План обустройства КОП за счет бюджетных средств отсутствовал. Стоимость объектов инфраструктуры не сформирована, они не переданы в муниципальное имущество, в том числе для реализации. Обслуживание туалетных кабинок не проводилось в общей сложности в течение 5,5 месяцев. Кроме того, ГЦОДД созданы условия для актирования и оплаты фактически невыполненных работ по содержанию кабинок, надлежащий контроль со стороны заказчика практически отсутствовал.

Поводом для такого решения послужили результаты проверок контрольно-счетной палаты города (КСП). Как следует из доклада аудитора Алексея Усова на заседании комиссии, из 10 млн рублей, выделяемых ежегодно на обустройство остановок, осваивалась далеко не вся сумма, а сами остановки большей частью оказались необустроенными. Данные лимиты, как сообщают в КСП, в 2020 году освоены в размере 5,4 млн рублей (54,9%), в 2021-м — 369 тысяч (3,7%). Фактические расходы на обустройство КОПов на протяжении проверяемого периода составили: в 2019 году — 7,3 млн (в том числе на приобретение 3 биотуалетов и обустройство КОП на улицах Твардовского, Саввы Кожевникова), в 2020 году — 5,3 млн рублей (4 КОП), в 2021 году — 306 тысяч рублей (обслуживание 3 биотуалетов на 3 КОП).

Ситуацию осложнило то, что содержание остановок за последние 3 года курировали несколько организаций: Городской центр организации дорожного движения и Управления заказчика строительства подземных транспортных сооружений. В настоящее время по линии ГЦОДД, как сообщает замдиректра центра Елена Денисова, идет работа по устранению недостатков, обозначенных аудиторами.

— Все требования, которые были представлены актом КСП, практически устранены, — говорит Денисова. — Работаем. Мы говорим о кабинках, которые были на 3 остановочных пунктах, но они были не до конца оформлены в бухгалтерском учете. Те требования, которые подрядчикам не выставлялись, мы выставили и направили в арбитражный суд претензии и исковое требование.

«Подкосили» чемпионаты?

Однако к работе департамента в целом пока остается немало вопросов как локально по отдельным объектам, так и в городском масштабе.

— Хотела уточнить: водители не жаловались или жаловались, но их проигнорировали? По полгода не убираются туалеты, мы видим, в каком они состоянии, — в частности, отметила депутат Светлана Каверзина.

В общегородском плане недоработки признают. По словам замначальника департамента транспорта Олеси Богомазовой, на перспективы остановок не в последнюю очередь повлияли планы по проведению в городе международных чемпионатов.

— В 2021 году, когда мы предполагали, что будет чемпионат мира, на эти работы были брошены все силы, — поясняет Богомазова. — Руководство департамента допустило данные отклонения, и деньги были сняты. Сейчас в 2022 году, к сожалению, ситуация будет не лучше. Было запланировано провести проектные работы по обустройству 2 КОПов (улицы Полевая и Белоусова). Проектирование будет, но в этом году мы ничего не сделаем.

— На моем округе многострадальная остановка на улице Белоусова, — рассказывает Светлана Каверзина. — В 2020 году начали делать без проекта. В 2021-м у нас все разрушилось. Как вы вообще подошли к тому, чтобы делать конечную остановку без проекта? 3 года без проекта она у нас простояла, все развалилось. Что вообще происходит? Как мы проводили работу, понять не могу. Потом оказалось, что все сделали неправильно, сейчас придется переделывать.

Такой ответ не устроил депутатов.

Про отсутствие четких планов высказался и депутат Игорь Украинцев, по мнению которого данная ситуация буксует уже на протяжении длительного времени.

— У меня эффект дежавю, — заявил Украинцев чиновникам. — В чем сложность, если у вас есть деньги, есть огромное количество сотрудников, которые должны этим заниматься? К чему эти отговорки, что «у нас чемпионат мира, мы что-то там делаем»? Вы говорите, что в этом году ничего не изменится. У всех департаментов бывают непростые ситуации. Но все работают над ошибками. Одни говорят «у нас денег нет» — начинаем искать деньги. Другие говорят «проблемы с подрядчиками» — начинают думать, где нормальных подрядчиков найти. А вы не говорите, что вам нужно для того, чтобы работать хорошо?

Как пояснила Олеся Богомазова, в ситуации с обслуживанием туалетов «нормально работать» мешает отсутствие интереса потенциальных подрядчиков к данному вопросу. Несколько раз конкурсные процедуры были признаны несостоявшимися.

— По поводу плана: он есть, он просто не был официально утвержден, — комментирует чиновница дальше претензии депутатов. — В ходе проверки замечание устранили и утвердили уже планы на 2022-2024 годы, подписали их с начальником департамента. Просто в ходе проверок планы были в управлении пассажирских перевозок, которое непосредственно пользуется данными остановочными пунктами.

История длится с 2017 года

Наиболее резко высказался вице-спикер Николай Тямин, еще в 2017 году возглавивший рабочую группу при комиссии по городскому хозяйству для урегулирования ситуации с обустройством КОП. Тямин напомнил, как группа объехала все КОП города, выявив те, которые могли бы заинтересовать бизнес, и те, которые бы не заинтересовали ни при каких условиях — и их доводить до ума пришлось бы силами муниципалитета. Причем речь шла не только о благоустройстве, собственно, остановочной платформы, но и создании для водителей санузлов, комнат для отдыха и приема пищи. Однако всего по городу только 1 такой объект — на остановке «Пригородный простор».

— Было принято волевое решение о выделении 20 млн рублей, — заявил Тямин. — А департамент безобразно справился с задачей. Надеюсь, что новый руководитель департамента сделает перезагрузку в своем сознании и в отношении к бюджетным деньгам: 10 млн выделены, 300 тысяч освоены. Коллеги-депутаты, с 2017 года прошло 5 лет, обойдите свои «конечки», уверен, у вас ничего не изменилось, потому что полная безответственность к решению вопроса! Константин Александрович (Васильев — начальник департамента. — Ред.), если ваши подчиненные вам лгут, то пригласите меня на совещание, потому что с ними я лично со всеми встречался. Кроме асфальта, на 2 КОПах больше ничего нет.

— Константин Александрович как человек новый не может ответить за всю эту историю, — говорит Бурмистров. — Но если были 10 млн, и было понимание, что они не освоятся, может быть, стоило дать возможность их осваивать другим ГРБСам? Если было понимание, что по каким-то КОПам имеются трудности, может, переключиться на другие КОПы. Деньги есть куда потратить при желании и сделать КОПы в других местах?

Депутат Антон Бурмистров предложил пересмотреть финансирование работ в пользу других ГРБСов, а среди объектов выделить первоочередные.

Как сообщают в департаменте, список объектов уже изменен

— В этом году мы постараемся, чтобы текущая картина осталась уже в истории, — сообщает Константин Васильев. — В настоящий момент объекты заменены. Я не сторонник того, чтобы что-то обещать и не выполнять. Если мы проговорили, что в этом году будем проектировать, а в следующем строить, так и делаем. В этом году 3 проектируем, в следующем — строим. Оставшиеся денежные средства распределим на обустройство остальных КОПов, которые требуют дополнительного объема.

Транспортников пятикратно помянули недобрым словом

Со стороны депкорпуса последовала очередная атака на департамент и его руководителя.

— Давайте забудем, что Константин Александрович — новый, — заявил Игорь Украинцев. — Скоро уже будем год праздновать (Пребывания в должности. — Ред.). Нужна реформа внутри департамента. Мы видим те же проблемы, с которыми сталкивались до этого. Они копятся, как снежный ком. Это недопустимо, что мы решаем в ручном режиме. В других департаментах плюс-минус это сведено до автоматизма. Недопустимая ситуация, что вы не освоили бюджетные деньги. Это в наше время — преступление. Проведите уже реформу внутреннюю. Соберите своих сотрудников и вразумите: нельзя так работать, как вы работаете. Давайте договоримся: никаких неосвоенных денег к концу года.

Претензии к департаменту и его руководству уже не только в части остановок, но и работы в целом вновь подхватил Николай Тямин, припомнивший сложившуюся «традицию» по неосвоению бюджетных средств.

— Я не крови хочу, — говорит вице-спикер. — Вот Александр Владимирович (Веселков, начальник департамента финансов. — Ред.) здесь присутствует, может подтвердить: сегодня на расширенном аппаратном совещании у мэра департамент звучал вопрос минимум 5 раз по неосвоению средств по разным направлениям.

Напомним, что годом ранее депутаты горсовета по итогам заседания 2 комиссий делали «разнос» теперь уже бывшему департаменту промышленности, инноваций и предпринимательству по итогам провала реализации в городе проекта «Умная остановка». Вскоре после этого начальник департамента Александр Люлько покинул свою должность, а сам департамент был реорганизован.

Ранее редакция сообщала о результатах конкурса по выбору инвесторов для модернизации городских остановок.