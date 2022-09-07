Остановки разрушаются, туалеты не убираются по полгода

Депутаты горсовета Новосибирска раскритиковали работу департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в части ремонта и содержания конечных остановок общественного транспорта за период с 2019 по 2021 годы.
— Направить материалы комиссии мэру и рекомендовать наказать ответственного за неисполнение поручений по освоению средств на реконструкцию и ремонт конечных остановочных пунктов, — говорится в решении постоянной комиссии горсовета по контролю за работой органов исполнительной власти.
— Исполнители мероприятий — департамент транспорта и Городской центр организации дорожного движения (ГЦОДД) — деятельность по реализации программы не планировали, — сообщает Усов. — План обустройства КОП за счет бюджетных средств отсутствовал. Стоимость объектов инфраструктуры не сформирована, они не переданы в муниципальное имущество, в том числе для реализации. Обслуживание туалетных кабинок не проводилось в общей сложности в течение 5,5 месяцев. Кроме того, ГЦОДД созданы условия для актирования и оплаты фактически невыполненных работ по содержанию кабинок, надлежащий контроль со стороны заказчика практически отсутствовал.
Ситуацию осложнило то, что содержание остановок за последние 3 года курировали несколько организаций: Городской центр организации дорожного движения и Управления заказчика строительства подземных транспортных сооружений. В настоящее время по линии ГЦОДД, как сообщает замдиректра центра Елена Денисова, идет работа по устранению недостатков, обозначенных аудиторами.
— Все требования, которые были представлены актом КСП, практически устранены, — говорит Денисова. — Работаем. Мы говорим о кабинках, которые были на 3 остановочных пунктах, но они были не до конца оформлены в бухгалтерском учете. Те требования, которые подрядчикам не выставлялись, мы выставили и направили в арбитражный суд претензии и исковое требование.
Однако к работе департамента в целом пока остается немало вопросов как локально по отдельным объектам, так и в городском масштабе.
— Хотела уточнить: водители не жаловались или жаловались, но их проигнорировали? По полгода не убираются туалеты, мы видим, в каком они состоянии, — в частности, отметила депутат Светлана Каверзина.
В общегородском плане недоработки признают. По словам замначальника департамента транспорта Олеси Богомазовой, на перспективы остановок не в последнюю очередь повлияли планы по проведению в городе международных чемпионатов.
— В 2021 году, когда мы предполагали, что будет чемпионат мира, на эти работы были брошены все силы, — поясняет Богомазова. — Руководство департамента допустило данные отклонения, и деньги были сняты. Сейчас в 2022 году, к сожалению, ситуация будет не лучше. Было запланировано провести проектные работы по обустройству 2 КОПов (улицы Полевая и Белоусова). Проектирование будет, но в этом году мы ничего не сделаем.
— На моем округе многострадальная остановка на улице Белоусова, — рассказывает Светлана Каверзина. — В 2020 году начали делать без проекта. В 2021-м у нас все разрушилось. Как вы вообще подошли к тому, чтобы делать конечную остановку без проекта? 3 года без проекта она у нас простояла, все развалилось. Что вообще происходит? Как мы проводили работу, понять не могу. Потом оказалось, что все сделали неправильно, сейчас придется переделывать.
Про отсутствие четких планов высказался и депутат Игорь Украинцев, по мнению которого данная ситуация буксует уже на протяжении длительного времени.
— У меня эффект дежавю, — заявил Украинцев чиновникам. — В чем сложность, если у вас есть деньги, есть огромное количество сотрудников, которые должны этим заниматься? К чему эти отговорки, что «у нас чемпионат мира, мы что-то там делаем»? Вы говорите, что в этом году ничего не изменится. У всех департаментов бывают непростые ситуации. Но все работают над ошибками. Одни говорят «у нас денег нет» — начинаем искать деньги. Другие говорят «проблемы с подрядчиками» — начинают думать, где нормальных подрядчиков найти. А вы не говорите, что вам нужно для того, чтобы работать хорошо?
Как пояснила Олеся Богомазова, в ситуации с обслуживанием туалетов «нормально работать» мешает отсутствие интереса потенциальных подрядчиков к данному вопросу. Несколько раз конкурсные процедуры были признаны несостоявшимися.
— По поводу плана: он есть, он просто не был официально утвержден, — комментирует чиновница дальше претензии депутатов. — В ходе проверки замечание устранили и утвердили уже планы на 2022-2024 годы, подписали их с начальником департамента. Просто в ходе проверок планы были в управлении пассажирских перевозок, которое непосредственно пользуется данными остановочными пунктами.
Наиболее резко высказался вице-спикер Николай Тямин, еще в 2017 году возглавивший рабочую группу при комиссии по городскому хозяйству для урегулирования ситуации с обустройством КОП. Тямин напомнил, как группа объехала все КОП города, выявив те, которые могли бы заинтересовать бизнес, и те, которые бы не заинтересовали ни при каких условиях — и их доводить до ума пришлось бы силами муниципалитета. Причем речь шла не только о благоустройстве, собственно, остановочной платформы, но и создании для водителей санузлов, комнат для отдыха и приема пищи. Однако всего по городу только 1 такой объект — на остановке «Пригородный простор».
— Было принято волевое решение о выделении 20 млн рублей, — заявил Тямин. — А департамент безобразно справился с задачей. Надеюсь, что новый руководитель департамента сделает перезагрузку в своем сознании и в отношении к бюджетным деньгам: 10 млн выделены, 300 тысяч освоены. Коллеги-депутаты, с 2017 года прошло 5 лет, обойдите свои «конечки», уверен, у вас ничего не изменилось, потому что полная безответственность к решению вопроса! Константин Александрович (Васильев — начальник департамента. — Ред.), если ваши подчиненные вам лгут, то пригласите меня на совещание, потому что с ними я лично со всеми встречался. Кроме асфальта, на 2 КОПах больше ничего нет.
— Константин Александрович как человек новый не может ответить за всю эту историю, — говорит Бурмистров. — Но если были 10 млн, и было понимание, что они не освоятся, может быть, стоило дать возможность их осваивать другим ГРБСам? Если было понимание, что по каким-то КОПам имеются трудности, может, переключиться на другие КОПы. Деньги есть куда потратить при желании и сделать КОПы в других местах?
Как сообщают в департаменте, список объектов уже изменен
— В этом году мы постараемся, чтобы текущая картина осталась уже в истории, — сообщает Константин Васильев. — В настоящий момент объекты заменены. Я не сторонник того, чтобы что-то обещать и не выполнять. Если мы проговорили, что в этом году будем проектировать, а в следующем строить, так и делаем. В этом году 3 проектируем, в следующем — строим. Оставшиеся денежные средства распределим на обустройство остальных КОПов, которые требуют дополнительного объема.
Со стороны депкорпуса последовала очередная атака на департамент и его руководителя.
— Давайте забудем, что Константин Александрович — новый, — заявил Игорь Украинцев. — Скоро уже будем год праздновать (Пребывания в должности. — Ред.). Нужна реформа внутри департамента. Мы видим те же проблемы, с которыми сталкивались до этого. Они копятся, как снежный ком. Это недопустимо, что мы решаем в ручном режиме. В других департаментах плюс-минус это сведено до автоматизма. Недопустимая ситуация, что вы не освоили бюджетные деньги. Это в наше время — преступление. Проведите уже реформу внутреннюю. Соберите своих сотрудников и вразумите: нельзя так работать, как вы работаете. Давайте договоримся: никаких неосвоенных денег к концу года.
Претензии к департаменту и его руководству уже не только в части остановок, но и работы в целом вновь подхватил Николай Тямин, припомнивший сложившуюся «традицию» по неосвоению бюджетных средств.
— Я не крови хочу, — говорит вице-спикер. — Вот Александр Владимирович (Веселков, начальник департамента финансов. — Ред.) здесь присутствует, может подтвердить: сегодня на расширенном аппаратном совещании у мэра департамент звучал вопрос минимум 5 раз по неосвоению средств по разным направлениям.
Напомним, что годом ранее депутаты горсовета по итогам заседания 2 комиссий делали «разнос» теперь уже бывшему департаменту промышленности, инноваций и предпринимательству по итогам провала реализации в городе проекта «Умная остановка». Вскоре после этого начальник департамента Александр Люлько покинул свою должность, а сам департамент был реорганизован.
Ранее редакция сообщала о результатах конкурса по выбору инвесторов для модернизации городских остановок.
Фото редакции
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