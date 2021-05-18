В Якутии будут судить депутата за покупку поддельного диплома в Новосибирске

Прокурор Нижнеколымского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении депутата трехмандатного Молодежного избирательного округа № 3 муниципального образования «поселок Черский», сообщается на официальном сайте Муниципального района «Нижнеколымский район».

— По версии следствия, обвиняемый, в период 2014 года приобретя в г. Новосибирске за 100 000 рублей диплом о высшем образовании, предъявил его для трудоустройства в администрацию муниципального образования на должность главного специалиста, устроившись на его основании, на работу, — говорится в сообщении.

При этом, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый в высшем учебном заведении не обучался, в архиве института данных о выдаче ему диплома не имеется.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд. Диплом изъят из оборота и приобщен к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства.

За приобретение, хранение в целях использования и использование заведомо поддельного иного официального документа, предоставляющего права обвиняемому, грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года либо принудительные работы на срок до одного года, либо лишение свободы на срок до одного года.