«Новосибирскхлебопродукт» готовит совместный проект с турецкими предпринимателями

— С Турцией у компании налажены тесные связи и даже есть свой офис. Ранее в АО «Новосибирскхлебопродукт» («НХП») рассматривали возможность строительства на территории этого государства собственной мельницы. Однако в последнее время ситуация несколько изменилась — плавающая пошлина как регулирующий механизм мотивирует представителей турецкого бизнеса искать производство в месте нахождения сырьевой базы, — сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал» (финансовый консультант «Новосибирскхлебопродукта»).

Как уточняется в сообщении, в данный момент «НХП» занимается проработкой совместного с Турцией проекта: турецкая сторона будет отвечать за сбытовую систему, отрабатывая имеющиеся у нее контракты, а переработка зерна и производство муки будет происходить в России. В качестве производственной площадки рассматривается «Татарскзернопродукт».

Ранее поставки в Турцию осуществлялись морским транспортом, но в этом году «Новосибирскхлебопродукт» наладил железнодорожное сообщение с Турцией по маршруту Баку-Тбилиси-Карс, который будет использоваться и в дальнейшем.

Ключевым регионом экспорта сельхозпродукции для новосибирской компании, помимо Турции, является Китай. На эти две страны уже приходятся 50% экспортных поставок «Новосибирскхлебопродукта».

— Китай — главный покупатель масличных культур у «Новосибирскхлебопродукта». В этой стране на государственном уровне стимулируется производство масел, — уточняется в сообщении. — Идея реализации в КНР готового продукта как более маржинального также рассматривается в «НХП», тем более что для этого уже имеется сырьевая база и оборудование. В июне планируется провести встречу с китайскими партнерами, где будет обсуждаться гипотетическая возможность и экономика этого процесса. Однако данный проект — безусловно сложный в реализации шаг, поскольку Китай имеет довольно развитые перерабатывающие мощности в приграничных территориях с Российской Федерацией.

Кстати, с недавних пор из-за восстановления поголовья свиней в Китае наблюдается серьезный спрос на ячмень как на основной компонент кормов для свиноводства. Его (а также пивоваренный ячмень) в КНР компания «Новосибирскхлебопродукт» поставляет в сотрудничестве с американской компанией «Гавелун».

— Чтобы обеспечить достаточное количество зерна и покрыть растущий спрос, «НХП» в этом году значительно расширил количество хозяйств, которые прошли мониторинг по требованию китайской стороны, — подчеркивают в «Юнисервис Капитал».

АО «Новосибирскхлебопродукт» является трейдинговой компанией агропромышленного направления. Работает на рынке с 2004 года. Совокупная элеваторная мощность — 130 тысяч тонн, 7 направлений экспорта, говорится на сайте компании. В августе 2020 компания разместила дебютный облигационный займ на 70 млн рублей. Спрос на бумаги на 30% превысил предложение.