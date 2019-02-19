В январе годовая инфляции в Сибири выросла до 5,1%

В январе 2019 года годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,1% после 4,3% в декабре 2018 года, что близко к общероссийскому показателю (5%), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается. что наиболее заметно выросла годовая инфляция в сегменте услуг (5,4% в январе после 3,7% в декабре) и продовольствия (5,2% после 4,4%). Вклад непродовольственных товаров в повышение темпов роста цен, как и месяцем ранее, оставался небольшим (4,9% после 4,6% в декабре).

Более половины товаров и услуг в округе дорожало темпами ниже 4% (цель Банка России по инфляции – вблизи 4%), а десятая часть потребительского ассортимента подешевела.

— Основными факторами ускорения инфляции в январе стали повышение НДС и регулируемых тарифов, а также ситуация на базовых рынках сельхозпродукции, в том числе зерна, мяса, яиц, сахара и других. Для непродовольственных товаров эффект от повышения НДС сглаживала умеренная динамика потребительской активности, на цены также влияла относительно стабильная динамика курса рубля, — пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В сегменте платных услуг наиболее заметно в сибирских регионах подорожали услуги ЖКХ – за год в среднем на 6,2%.

— Например, вдвое выросла стоимость утилизации твердых бытовых отходов из-за введения с 1 января новой системы их вывоза и утилизации. В отдельных регионах округа также выросли тарифы на услуги городского пассажирского транспорта: впервые с 2017 года индексация прошла в Омской и Томской областях, Алтайском крае. Ранее такие же решения были приняты в Новосибирской и Кемеровской областях, — отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем, часть услуг в январе обходилась сибирякам дешевле, чем в январе прошлого года. Это потребительские кредиты, полисы добровольного страхования легкового автомобиля (КАСКО) и жилья.

В продовольственном сегменте рынка ускорился годовой рост цен на мясо и птицу, яйца, сахар и сыры.

— Сейчас цены на эти товары возвращаются на экономически обоснованный уровень. После избытка продукции, который мы видели в прошлые годы, произошло выравнивание спроса и предложения на эти товары, — отметила Марина Асаралиева.

Динамика цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия учитывала рост мировых и внутренних цен на зерно. Одновременно более доступными для потребителей стали гречка и картофель, цены на которые за год снизилась на 13% и 8% соответственно. Благодаря успешной лососевой путине подешевели красная икра и рыба.

Для большинства непродовольственных товаров (одежда и обувь, текстиль и посуда, парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства, галантерея и бытовая техника) темпы прироста цен, несмотря на их увеличение, остаются умеренными – до 4%.

По итогам января 2019 года наименьшие темпы роста цен среди регионов округа зафиксированы в республиках Алтай (2,9%) и Тыва (4,0%). Здесь желание бизнеса компенсировать рост расходов сдерживается относительно низким уровнем потребительской активности. В Новосибирской области инфляция остается в январе ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, – 4,1% в годовом выражении.

В первом полугодии 2019 года под действием разовых факторов, включая повышение НДС и рост издержек, годовая инфляция может временно ускориться. Однако со второго полугодия прогнозируется ее снижение и постепенное возвращение к цели Банка России в 4% в первой половине 2020 года.

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