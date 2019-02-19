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В январе годовая инфляции в Сибири выросла до 5,1%

Наиболее заметно она выросла в сегменте услуг, особенно в сфере ЖКХ.
  • 19/02/2019, 16:32
годовая инфляции в Сибири выросла

В январе 2019 года годовая инфляция в Сибири ускорилась до 5,1% после 4,3% в декабре 2018 года, что близко к общероссийскому показателю (5%), сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается. что наиболее заметно выросла годовая инфляция в сегменте услуг (5,4% в январе после 3,7% в декабре) и продовольствия (5,2% после 4,4%). Вклад непродовольственных товаров в повышение темпов роста цен, как и месяцем ранее, оставался небольшим (4,9% после 4,6% в декабре).

Более половины товаров и услуг в округе дорожало темпами ниже 4% (цель Банка России по инфляции – вблизи 4%), а десятая часть потребительского ассортимента подешевела.

Основными факторами ускорения инфляции в январе стали повышение НДС и регулируемых тарифов, а также ситуация на базовых рынках сельхозпродукции, в том числе зерна, мяса, яиц, сахара и других. Для непродовольственных товаров эффект от повышения НДС сглаживала умеренная динамика потребительской активности, на цены также влияла относительно стабильная динамика курса рубля, пояснила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

В сегменте платных услуг наиболее заметно в сибирских регионах подорожали услуги ЖКХ – за год в среднем на 6,2%.

Например, вдвое выросла стоимость утилизации твердых бытовых отходов из-за введения с 1 января новой системы их вывоза и утилизации. В отдельных регионах округа также выросли тарифы на услуги городского пассажирского транспорта: впервые с 2017 года индексация прошла в Омской и Томской областях, Алтайском крае. Ранее такие же решения были приняты в Новосибирской и Кемеровской областях, отмечают в пресс-службе.

Вместе с тем, часть услуг в январе обходилась сибирякам дешевле, чем в январе прошлого года. Это потребительские кредиты, полисы добровольного страхования легкового автомобиля (КАСКО) и жилья.

В продовольственном сегменте рынка ускорился годовой рост цен на мясо и птицу, яйца, сахар и сыры.

Сейчас цены на эти товары возвращаются на экономически обоснованный уровень. После избытка продукции, который мы видели в прошлые годы, произошло выравнивание спроса и предложения на эти товары, отметила Марина Асаралиева.

Динамика цен на муку, хлебобулочные и макаронные изделия учитывала рост мировых и внутренних цен на зерно. Одновременно более доступными для потребителей стали гречка и картофель, цены на которые за год снизилась на 13% и 8% соответственно. Благодаря успешной лососевой путине подешевели красная икра и рыба.

Для большинства непродовольственных товаров (одежда и обувь, текстиль и посуда, парфюмерия и косметика, моющие и чистящие средства, галантерея и бытовая техника) темпы прироста цен, несмотря на их увеличение, остаются умеренными – до 4%.

По итогам января 2019 года наименьшие темпы роста цен среди регионов округа зафиксированы в республиках Алтай (2,9%) и Тыва (4,0%). Здесь желание бизнеса компенсировать рост расходов сдерживается относительно низким уровнем потребительской активности. В Новосибирской области инфляция остается в январе ниже, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу, – 4,1% в годовом выражении.

В первом полугодии 2019 года под действием разовых факторов, включая повышение НДС и рост издержек, годовая инфляция может временно ускориться. Однако со второго полугодия прогнозируется ее снижение и постепенное возвращение к цели Банка России в 4% в первой половине 2020 года.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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