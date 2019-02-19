В Новосибирской области цены на новостройки выросли более чем на 3%

В Новосибирской области средняя стоимость квадратного метра за год увеличилась на 3,23% и достигла 53 789 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен: за год они увеличились на 2% и составили 52 139 рублей. К таким выводам пришли эксперты «Авито Недвижимость», проанализировав рынок первичной недвижимости в России.

— Как и в большинстве регионов России, в Новосибирской области цены на новостройки выросли и составили 26% от средней стоимости квадратного метра в Москве. По итогам года снижение отмечено в единичных регионах: в Самарской (-2,15%) и Свердловской (-1,47%) областях. Отдельного внимания заслуживает Санкт-Петербург, где зафиксировано самое большое снижение – на 22,2%, — отмечают в Авито Недвижимость».

Доступнее всего «метр» в новостройках стоил в Челябинской области – 30 562 рубля, или 15% от цены в Москве – максимальной, которая составила 209 776 рублей.

Самым сильным подорожанием среди рассматриваемых регионов по сравнению с декабрем 2017 годом отметились Камчатский край (16,3% до 86 267 рублей), Татарстан (15,05% до 53 тыс. рублей) и Краснодарский край (12,79% до 57 тыс. рублей).

Эксперты отметили, что первичная недвижимость дорожала на протяжении всего 2018 года на фоне дешевой ипотеки. По итогам прошлого года в России средняя стоимость «метра» достигла уровня 2016 года, составив 52 139 рублей и увеличившись на 2% в сравнении с 2017 годом. При этом спрос к новостройкам в среднем по стране увеличился на 5% в сравнении с 2017 годом, а предложение выросло на 14%.

— Активность покупателей и продавцов возросла: первые опасались, что на фоне законодательных изменений условия покупки новостроек ухудшатся, а ипотека подорожает, вторые стремились реализовать жилье по старым правилам, не дожидаясь правовых нововведений на рынке, — отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

По итогам января 2019 года рост цен продолжается: в целом по стране стоимость квадратного метра в сравнении с январем 2017 года увеличилась на 10% до 54 904 рублей.

— Несмотря на снижение реальных доходов населения, в прошлом году падение ипотечных ставок и традиционное доверие россиян к инвестициям в недвижимость оказали рынку значительную поддержку. В 2019 году ипотечные ставки и другие условия банков по кредитованию точно так же будут определять и спрос, и цены. При дешевой ипотеке даже изменение законодательства не повлечет серьезного оттока покупателей с рынка, но пока мы наблюдаем обратную ситуацию: ипотека дорожает, а в след за ней растут и цены, — подчеркивает Иван Дубровин.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru