Ипотека со сниженной ставкой для специалистов социально значимых сфер

Воспользоваться специальным предложением могут сотрудники медицинских и образовательных учреждений, работники РЖД, СО РАН, банков, госкорпораций, представители силовых структур и госслужащие.

Помимо перечисленных специалистов, скидка предоставляется клиентам, которые уже брали ипотечный кредит в Банке «Левобережный» и платили по нему без просрочек. Список всех профессий, на которые распространяется опция «Важные люди», размещен на сайте банка.

По сниженной ставке можно приобрести квартиру или жилой дом с земельным участком либо рефинансировать ипотечный кредит, взятый в другом банке. Первоначальный взнос составляет минимум 5% от стоимости купленной недвижимости и может быть оплачен средствами материнского капитала.

Узнать подробнее об опции «Важные люди» можно у специалистов Банка «Левобережный» (ПАО) по тел. 8-800-3333-555 (вн. 6606) или в ипотечных центрах:

г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 23, ул. Орджоникидзе, 33, ул. Кирова, 48, ул. Маяковского, 5;

г. Бердск, ул. Рогачева, 1, ул. М. Горького, 3;

г. Красноярск, ул. Молокова, 60;

г. Кемерово, ул. Ноградская, 16;

г. Новокузнецк, ул. Кирова, 57;

г. Томск, Совпартшкольный переулок, 13;

г. Барнаул, пр. Ленина, 44а;

г. Бийск, ул. Васильева, 63а;

г. Ленинск-Кузнецкий, пр. Ленина, 57/1.

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