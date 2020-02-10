Россельхознадзор проконтролировал экспорт более 250 тонн животноводческой продукции

С начала 2020 года инспекторами управления Россельхознадзора по Новосибирской области был осуществлён контроль и оформлено для отправки на экспорт 253,9 тонн животноводческих грузов, сообщили в пресс-службе ведомства. Продукция направлялась в Китай, Монголию, Литву, Германию, Узбекистан и Таджикистан посредством железнодорожного, автомобильного и авиатранспорта.

Так, 289,3 тысячи инкубационных яиц отправлены в Монголию; мороженая рыба в объеме 150,6 тонн экспортирована в Литву (74,6 тонны), в Узбекистан и Таджикистан (58 тонн), а также в Китай (18 тонн); 98,9 тонн мяса птицы отправлено в Китай; 4,4 тонны пухо-перового сырья – в Германию.

В том числе, в январе текущего года впервые новосибирской организацией осуществлена экспортная поставка 18 тонн карася в Китайскую Народную Республику.

В ведомстве отметили, что все экспортированные партии грузов соответствовали требованиям стран – импортеров. Особое внимание при подготовке к экспортным поставкам уделяется обеспечению лабораторного контроля по показателям качества и безопасности вырабатываемой продукции животного происхождения.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013