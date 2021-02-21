В январе в Новосибирской области подорожали молоко и куриные яйца

В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены производителей сельскохозяйственной продукции Новосибирской области снизились на 0,4%, в том числе на продукцию растениеводства – на 1,2%, на продукцию животноводства – на 0,1%, сообщили в Новосибирскстате.

По данным статистиков, среди продукции растениеводства выросли цены на капусту на 6,7%, гречиху – на 4,1%. Уменьшились цены на томаты на 5,5%, огурцы – на 4,3%.

Среди продукции животноводства повысились цены на молоко сырое крупного рогатого скота на 0,6%, яйца куриные – на 0,3%. Снизились цены на птицу сельскохозяйственную живую на 1,5%, крупный рогатый скот – на 1,4%.