К «зеленым» городским скандалам присматривается область

Новосибирские общественники требуют от региональной власти повременить с принятием закона об особо охраняемых природных территориях. Они подготовили соответствующее обращение на имя губернатора области Андрея Травникова, мэра Новосибирска и представителей регионального и муниципального депутатских корпусов. По их мнению, данный законопроект фактически позволит региональной власти узурпировать управление зелеными зонами без учета интересов самих жителей области.

— Жителей тех самых территорий, где должны быть оазисы первозданной природы, никто спрашивать не собирается, — сообщает общественный активист Алексей Носов. — Поэтому никакого автотуризма, рыбалки, охоты, заготовки дров и сбора дикоросов. Предпринимателей и муниципалитеты тоже не собираются привлекать, несмотря на права собственности на землю. И убытки компенсировать тоже не хотят. Фактически регион планирует забрать лакомые куски себе под управление, ни с кем ничего не согласовывая и принимая решения единолично. Это абсолютно не значит, что на территориях ООПТ не будет стройки, а животный и растительный мир преобразятся до неузнаваемости. Просто принимать решение будет регион, деньги все пойдут тоже в регион (а какие-то наверняка и в совершенно определенные карманы), а нас, как бы хозяев этой общей земли, никто ни о чем спрашивать не планирует.

Эту тревогу разделяют и городские депутаты.

— То, как мы, город, распоряжаемся землей, может привести к тому, что право на это у нас могут забрать, как это было в Новосибирском районе, — говорит депутат горсовета Наталья Пинус. — Боюсь, что это ждет и Новосибирск.

Как уже ранее сообщалось, ситуацию в Новосибирском районе в качестве антипримера обращения с земельными ресурсами в прошлом году на сессии горсовета приводил первый вице-спикер заксобрания Андрей Панферов при обсуждении ситуации с новым генпланом, который мэрия отозвала с обсуждения в горсовете именно с подачи депутатского корпуса областного уровня.

— Могу сказать определенно — тему живо обсуждают в правительстве области и в заксобрании, — пишет депутат. — Во-первых, жителям Академгородка неоднократно обещали на всех уровнях власти просторный сквер, а мэр взял и «обнулил» эти обязательства, поставив всю вертикаль перед фактом. Во-вторых, город мог бы выручить гораздо больше денег за эту землю, продав ее с открытого аукциона. Нынче же ситуация выглядит, будто землю втихаря пристроили своим по дешевке. А мэр тем временем продолжает твердить, как мало денег в бюджете города.

Масла в огонь регионалов может подлить и последняя скандальная история вокруг сквера в Советском районе, часть территории которого мэрия продала без торгов под строительство досугового центра. В настоящее время данная ситуация уже активно обсуждается областными депутатами и чиновниками регионального правительства. Об этом сообщил на своей странице в соцсети депутат заксобрания Илья Поляков.

По словам депутата, политику в отношении зеленых зон муниципалитету могут поставить на вид и при решении «бюджетных» вопросов.

— Думаю, когда в следующий раз городские власти придут в область просить дополнительные средства, то Локтю припомнят примеры — как бы сказать помягче — сомнительных хозяйственных операций, — пишет он.

Напомним, что февральская сессия заксобрания готовится принять поправки в природоохранное законодательство, прописывающие статус Заельцовского бора как особо охраняемой природной территории. Кроме того, в настоящее время идет работа по определению границ Караканского бора как будущей природоохранной зоны.