Цены на зерно в Новосибирске продолжают расти

— На рынке зерна вновь отмечен рост цены реализации нового урожая, — сообщил на оперативном совещании министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

На минувшей неделе пшеница третьего класса реализовывалась по цене 13799 рублей за тонну (+664 рубля за неделю), 4 класса — 12592 рубля (+610), фуражная пшеница — 11897 рублей за тонну (+332).

— Одновременно мы отмечаем ускорение темпов отгрузок за пределы Новосибирской области. С 1 сентября железнодорожным транспортом вывезены 245 тысяч тонн, в том числе на экспорт 160 тысяч тонн — в 1,6 раза выше уровня 2019 года. За 4 дня декабря отгружены 11300 тонн или 165 вагонов, то есть в среднем 41 вагон в день. Темпы тоже достаточно высоки, — подчеркнул Лещенко.

— Сегодня пищевая и перерабатывающая промышленность попали в очень жесткие, неприятные ножницы. Мы посчитали: на нашем предприятии стоимость сырья выросла на 15-20%. Основное сырье — муку — мы возим за 380 км с Алтая, так как первый мелькомбинат работает с перебоями, поэтому только стоимость муки у нас поднялась на 7-10%. Это вынуждает нас говорить об отложенном повышении цен на свою продукцию на 7-8%, как минимум, — предупреждал Терешков.

В середине ноября гендиректор АО «Сибирская хлебная корпорация» (СХК), депутат заксобрания Дмитрий Терешков предупреждал, что рост цен на зерно приведет к повышению цены на хлеб и хлебобулочные изделия.

На тот момент цена пшеницы третьего класса составляла 13051 рубль за тонну, четвертого класса — 11943 рубля, фуражной пшеницы — 11483 рубля (+115 рублей). Участники зернового рынка рассказывали Infopro54, что, по сравнению с весной 2020-го, осенью цена на зерно подскочила на 50%.

Фото: pixabay.com, автор- Konevi