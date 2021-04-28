В «Юном медике» уже началась вырубка зеленых насаждений

В середине апреля на территории бывшего детского лагеря «Юный медик» в Советском районе оказались уничтожены зеленые насаждения. Как предполагают местные общественники, защищающие территорию от возможной застройки, это может означать фактическое начало строительных работ.

— Застройщик 16 апреля снес кусты вдоль дороги — там, где до прошлого лета была ограда, — на половине территории, а когда жители подняли шум в мессенджерах и соцсетях, то остановил работы, — сообщила в комментарии Infopro54 лидер движения «Против транзита через Нижнюю Ельцовку» Оксана Бабенко. — Мы следим круглосуточно за этой территорией.

Планы на территорию экс-лагеря не скрывает и компания-застройщик — ООО «Д54 Развитие».

— ООО «Д54 Развитие» является правообладателем участка с кадастровым номером 54:35:091270:273 (территория бывшего пионерского лагеря «Юный медик») с целью жилищного строительства, — сообщает директор компании Михаил Ковалев в обращении к заместителю председателя СО РАН Эдуарду Скубниевскому, которого просит оценить окружающую территорию в части характеристики растительности и рекреационной нагрузки. — На земельном участке площадью 4,2 га планируется построить 56,8 тысячи кв. м жилья на 2,3 тысячи человек.

Как рассказывает Оксана Бабенко, в связи с этим жители Советского района хотели провести протестную акцию в сквере Крячкова 26 апреля. По ее словам, 50 человек были готовы выйти в пикет. Однако получили отказ. В ответе за подписью вице-мэра Валерия Шварцкоппа со ссылкой на федеральное законодательство и постановление губернатора о продлении режима повышенной готовности и соответствующих ограничений протестующим напомнили об ответственности за нарушение этих правил.

— В связи в необходимостью соблюдения требований, установленных федеральными законами, … в целях защиты здоровья, прав и законных интересов других лиц мэрией города Новосибирска не согласовано проведение публичного мероприятия, заявленного Вами на 26 апреля 2021 года, — говорится в ответе вице-мэра. — Предупреждаем Вас, что в случае проведения мероприятия Вы (а также иные участники) можете быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

В настоящий момент общественники ждут ответа уже от регионального правительства.

— Ждем решения губернатора, — сообщают активисты. — Позицию региональной власти нам пока не озвучили, но мы знаем, что застройщик сейчас пытается влиять на мэрию и обладминистрацию, нас обозвал экологическими экстремистами.

Напомним, что после закрытия лагеря его территория официально числилась как пригодная и предназначалась под жилую застройку. Несмотря на заявления мэрии о возвращении ее в зону рекреации при обсуждении в проекта нового генплана, этого сделано не было. В последней версии проекта генплана, принятого сессией горсовета в марте, лагерная территория снова числилась как территория жилой застройки.