Горынычи «Покорение Сибирью»

Почему «Горынычи»? На самом деле всё просто — все члены объединения родились в Год Дракона по восточному гороскопу. А русский «дракон» — это Горыныч.

Горынычи — это три художника, каждый со своим сугубо индивидуальным творческим лицом. Метафизические работы Дениса Саунина, глубоко символичные, пронизаны «красноречивой тишиной» и каким-то вневременным, космическим ощущением. Картины Анны Щёголевой, выполненные в стиле синтетического реализма, глубоко метафоричны в своей, на первый взгляд, слегка ироничной, почти бытоописательной манере. Холсты ВАНа (Виктора Норкина), исполненные в характерном для автора стиле смыслового символизма, представляют уникальный взгляд на привычные вещи под самым непривычным углом.

Для Дениса Саунина, Анны Щёголевой и Виктора Норкина каждая выставка в российских городах с уникальными культурными традициями и своей неповторимой историей — это всегда мощный стимул для дальнейшего творческого поиска, расширения тем и профессионального роста. Встреча Горынычей с Новосибирском, культурной столицей Сибири, городом, богатым художественными традициями, обещает стать важным этапом в их летописи.

Возраст: 6+