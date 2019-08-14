Новосибирск готов взять на баланс федеральные объекты водоснабжения

Авария на Бердском шоссе, ликвидированная силами муниципальных служб, актуализировала перед мэрией вопрос о едином собственнике систем жизнеобеспечения Советского района. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

На минувшей неделе произошло обрушение Бердского шоссе в районе станции «Сибирская» из-за промыва воды на водоводе. Жители ближайших домов этого не ощутили, так как пришлось запустить резервную ветку. «Досталось» водителям и пассажирам: Бердское шоссе было сужено с шести полос до трёх.

— Сузили три на три, потом — один на два, — говорит глава муниципалитета. — Пришлось объявить чрезвычайную ситуацию: приближались выходные дни, и это создавало бы проблемы для движения по трассе, которая является фактически федеральной. К 22 часам (следующего дня – ред.). Была ликвидирована авария силами муниципальных учреждений и подрядчиков.

В настоящее время аварийный водовод, по словам мэра, находится в федеральной собственности (министерства науки — ред.). Область готова поддержать муниципалитет в вопросе передачи федеральных объектов водоснабжения и водоснабжения на баланс города.

— Мы не готовы принимать теплоснабжающие организации, обслуживающие Советский район и Краснообск с долгами, — говорит губернатор области Андрей Травников. — Но если вы готовы брать в собственность объекты водоснабжения и водоотведения, я поддержу.

Напомним, что помимо систем водоснабжения, Новосибирск готов принять из федеральной собственности на баланс и ряд территорий, передаваемых городу через банк «ДомРФ». Это поселок Клюквенный (170 га), поселок «Радиостанция» в Первомайском районе (54 га) и военный городок в Октябрьском районе (85 га).

Фото пресс-службы мэрии Новосибирска