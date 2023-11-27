В зоне СВО погиб лидер искитимских справедливороссов

Сергей Матвеев состоял в Партии Справедливая Россия – За правду с момента её основания, а с 2015 года возглавлял местное СРЗП в Искитимском районе Новосибирской области. С 2001 по 2011 годы, три срока подряд, он избирался депутатом Совета депутатов города Искитима, а в 2015-2017 годах представлял Партию СРЗП в Совете депутатов Искитимского района.

В этом году Сергей Матвеев заключил контракт с ВС РФ и отправился выполнять свой воинский долг в зону проведения спецоперации. В ноябре 49-летний житель Искитимского района погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя боевое задание.

Новосибирское региональное отделение Партии Справедливая Россия – За правду во главе с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Матвеева.

Сергей Николаевич Матвеев родился 9 июня 1974 года. Проживал в с. Тальменка Искитимского района Новосибирской области. В 2002 году окончил юридический факультет Томского государственного университета. С 2002 года и по настоящее время занимал руководящие должности в различных государственных и коммерческих организациях, избирался в органы муниципальной власти. Отец двоих детей. Был награждён почетной грамотой Заксобрания Новосибирской области «За многолетний добросовестный труд и вклад в решение вопросов местного значения».