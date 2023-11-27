В зоне СВО погиб лидер искитимских справедливороссов

Сергей Матвеев состоял в Партии Справедливая Россия – За правду с момента её основания, а с 2015 года возглавлял местное СРЗП в Искитимском районе Новосибирской области. С 2001 по 2011 годы, три срока подряд, он избирался депутатом Совета депутатов города Искитима, а в 2015-2017 годах представлял Партию СРЗП в Совете депутатов Искитимского района.
В этом году Сергей Матвеев заключил контракт с ВС РФ и отправился выполнять свой воинский долг в зону проведения спецоперации. В ноябре 49-летний житель Искитимского района погиб на территории Донецкой Народной Республики, выполняя боевое задание.
Новосибирское региональное отделение Партии Справедливая Россия – За правду во главе с депутатом Госдумы РФ Александром Аксёненко выражает искренние соболезнования родным и близким Сергея Николаевича Матвеева.
Фото предоставлено реготделением партии «Справедливая Россиия — За правду»
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