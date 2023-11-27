«Боролась за детей на ток-шоу»: что известно о женщине, убившей мачеху и ее мужа под Новосибирском

Стали известны подробности трагедии, которая произошла в выходные в городе Болотное Новосибирской области.

Сибирячка и ее знакомый жестоко расправились с семейной парой, которая помогала ей вернуть из детского дома детей. Героиня не только не сожалеет, но и гордится теперь своим поступком.

― По данным следствия, днем 25 ноября подозреваемые, распивали спиртные напитки вместе со знакомыми, находясь у них дома. Между выпившими произошел конфликт, в результате которого гости избили хозяев. А затем 28-летняя женщина довела задуманное до конца с помощью ножа. Смерть потерпевших наступила на месте происшествия. Подозреваемые скрылись, ― прокомментировали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Оперативники быстро вышли на след преступников. Ирину* и ее сообщника задержали и отправили под арест.

Для небольшого городка произошедшее стало настоящим шоком. Молодую женщину местные жители знают уже давно и далеко не с лучшей стороны.

Ирина уже и раньше подкидывала правоохранителям работы. Ее недавняя скандальная история становилась даже темой федерального ток-шоу. Там знакомые женщины обвиняли ее в нападениях на сожителя. Побывав в Москве, сибирячка стала вести себя еще наглее.

― Ирина неоднократно избивала своего нового мужа, кидалась ножами. Все это происходит на глазах у детей, — жаловались в программе сестры сибиряка.

По словам родственников сожителя Ирины, он ни раз оказывался в больнице после семейных драм. Однажды, когда он хотел ее бросить, то получил нож в спину.

Органы опеки были в курсе ситуации, поэтому у опасной женщины забрали дочек.

После того, как Ирина стала участницей шоу на НТВ, администрация города пошла ей навстречу помогла устроиться уборщицей в школу. Сибирячка уверяла всех, что хочет бросить пить, готова исправиться, чтобы вернуть детей. Несколько дней до убийства женщина провела в доме своей мачехи.

― Она должна была встать на путь исправления. Ира четверо суток находилась в доме у моей сестры, своей мачехи: можно сказать, даже жила там. А потом такое сотворила, ― рассказала КП-Новосибирск сестра погибшей.

Теперь все жители Болотного уверены, что Ирина не скоро выйдет на свободу и такой матери уж точно нельзя доверять воспитание дочерей. Тут уже никакое ток-шоу не поможет.

*Имя изменено.