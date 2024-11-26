Новосибирец пришел в суд с рогаткой, ножом и перцовым баллончиком

В Венгерово мужчина попытался пройти в суд с опасными предметами. Его остановил пристав.

Как сообщает ГУ ФССП по Новосибирской области, сибиряк пришел в суд, чтобы уточнить, есть ли в отношении него судебные процессы.

На входе он вел себя волнительно, это и заметил Дмитрий Пукиянов. Наличие запрещенных предметов у себя отрицал.

— С помощью ручного металлоискателя во внутреннем кармане куртки у мужчины был обнаружен газовый перцовый баллончик. В ручной клади — деревянную рогатку и нож кустарного производства, — сообщает ведомство.

Новосибирец подтвердил, что вещи принадлежат ему, и объяснил, для чего они предназначены. По его словам, рогатка необходима для того, чтобы защищаться от бездомных собак, нож — для защиты от диких животных, так как в областной центр он ходит через лес.

На гражданина составили протокол об административном правонарушении. Он должен будет выплатить штраф.

Ранее редакция сообщала о том, что мужчина попытался пронести трость со скрытым клинком в здание суда Новосибирска.