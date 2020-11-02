Вакцинировались меньше половины жителей области

Региональному Минздраву поручено усилить разъяснительную работу с жителями области, чтобы они активнее прививались от гриппа и ОРВИ. Такое поручение в ходе оперативного совещания дал губернатор Андрей Травников. Как отметил глава региона, с начала прививочной кампании, медучреждения посетили менее половины от запланированного количества новосибирцев, что явно недостаточно, особенно в непростой текущей эпидемиологической ситуации.

— 45% привитого населения — не так много, — обратился губернатор к главе регионального минздрава Константину Хальзову. — Я ожидал, что в этом году в связи с тяжелой эпидобстановкой у нас будут 100% желающих привиться от гриппа. Почему так медленно население идет на прививки? Есть ли объективные сдерживающие факторы? Может быть, информации не хватает?

— Информации хватает, — сообщает глава регионального Минздрава. — Жителей немного сдерживает «антиковид», его потенциальное наличие в стенах лечебных учреждений. При этом потоки больных и прививающихся разделены.

Как пояснил министр, со стороны министерства и руководителей медучреждений достаточно информации о том, где и как можно сделать прививку. Однако есть более серьезный сдерживающий фактор: люди отказываются посещать медучреждения из-за боязни подцепить инфекцию, в том числе коронавирус.

В настоящее время, по словам Хальзова, в министерстве ожидают новую партию вакцины против гриппа и ОРВИ.

— Мы практически израсходовали ту вакцину, которую получили на прошлой неделе, — сообщает министр. — Ожидаем третью партию. Работу не прекращаем. Вакцина была закуплена за счет средств бюджета Новосибирской области, сейчас она поступает на территорию Новосибирска.

По информации Министерства здравоохранения Новосибирской области, в настоящее время привиты 1,2 млн человек. По итогам прошедшей недели случаи гриппа на территории региона не выявлены, случаев ОРВИ зарегистрировано 30,8 тысячи.

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