Пациенты с хроническими заболеваниями рискуют из-за карантинной логистики

— В 11-й больнице КТ и УЗИ легких бабушке так и не сделали, хотя обязаны делать при подозрениях на COVID-19, а когда в горбольнице (через 3-4 дня после выписки из 11-й) сделали КТ, уже 75% легких были повреждены, — рассказывает внучка умершей. — Мы сообщали врачам, что ей нужно сделать КТ или хотя бы УЗИ, но нам отвечали, что нет показаний к этим диагностикам. На рентгене все видно. После смерти бабушки в реанимации ей поставили диагноз: отек легких, COVID-19 (имеется в распоряжении редакции).

После госпитализации в 11-й больнице (По данным областного минздрава, больница №11 продолжает работать в качестве ковидного госпиталя. — Ред.) бабушку выписали без оповещения родственников, просто передав ее дочерям, которые случайно приехали на КПП в надежде дозвониться до врача хотя бы оттуда. Несмотря на то, что состояние пациентки обострилось (у нее была температура, женщина продолжала задыхаться), врачи оценивали его как «средней тяжести». Вызванный на дом кардиолог диагностировал сердечную недостаточность и рекомендовал отправить больную в 25-ю медсанчасть. Скорая помощь туда не повезла, сообщив, что больница закрыта. В горбольнице вначале принимать снова отказались, однако после настойчивых переговоров с родственниками все же положили в реанимацию, подключили к ИВЛ, взяли очередной тест на коронавирус и сделали КТ легких. Пока анализ готовили, у обеих дочерей, которые между двумя больницами контактировали с бабушкой, поднялась температура.

Что касается матери и тети Евгении, то все исследования они делали за свой счет. Тест на антитела был пока отрицательным, но показатели крови говорят о протекающей инфекции. КТ легких показало у одной пневмонию в зачатке, у второй — поражение до 40%.

— Маму и тетю лечим на дому, — говорит Евгения. — Они сообщили в поликлинику, что у них был контакт с ковидной больной, вчера у них был фельдшер, померил уровень кислорода в крови, который оказался нормальным. Взяли мазок, результат которого будет известен только через неделю. Есть врач среди друзей, по рекомендациям которой пять дней их лечим.

Собеседница подчеркивает, что при госпитализации бабушки с обострением хронического заболевания им не было предложено альтернативных вариантов лечения для минимизации рисков заражения COVID-19. В домашних условиях справиться с этой ситуацией было невозможно.

В начале сентября в похожей ситуации оказалась родственница корреспондента Infopro54. Женщину с сердечным приступом (хроническое сердечно-сосудистое заболевание) госпитализировали в больницу №34. Через несколько дней в соседней палате был выявлен пациент с COVID-19, и ее отправили долечиваться в домашних условиях. После ухудшения состояния, а также сдачи анализов на COVID-19 (отрицательные) женщина пошла на платную госпитализацию в НИИ физиологии и экспериментальной медицины. Еще один интересный нюанс о карантинной логистике: в 22-й поликлинике пункт сдачи анализов на COVID-19 расположен рядом с прививочным кабинетом. И там, и там сейчас стоят очереди — люди активно идут ставить прививки от гриппа и не менее активно — тесты на выявление коронавируса. А еще в поликлиниках проходит диспансеризация.

Редакция направила запрос на комментарий в региональный минздрав с просьбой пояснить, по какому принципу осуществляется госпитализация пациентов с хроническими заболеваниями и как обеспечивается их безопасность от новых инфекций в учреждениях здравоохранения.

По информации регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по данным на 1 октября количество пациентов с выявленным COVID-19 составило 13,2 тысячи человек (+82 за сутки), из которых от болезни умерли 454 человека, выздоровели 12 тысяч. В отделениях реанимации находятся 56 человек. На ИВЛ — 13 пациентов. Всего в Новосибирской области сделано 530,1 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1,5 тысячи жителей региона, 44 тысячи человек сняты с меднаблюдения.

Фото: pixabay.com, автор- shameersrk