Праздновать — перед телевизором!

Сценарий празднования 4 ноября в нынешнем году будет кардинально отличаться от предшествующих. Бюджетники могут спать спокойно: мобилизовывать их для массовки на торжественные мероприятия не будут, как не будет и самих торжественных мероприятий на улицах Новосибирска. Организаторы последних получают отказы от мэрии в их проведении.

— Никакие заявки на проведение массовых мероприятий не удовлетворяются, всем — отказ, в том числе относительно праздничных мероприятий 4 ноября, — сообщил на оперативном совещании в правительстве региона мэр Новосибирска Анатолий Локоть. — Публичные мероприятия не планируются. Готовится концерт по телевидению с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора.

Одновременно совместно с правоохранительными органами и рядом других государственных структур со стороны мэрии активизируется работа в отношении нарушителей режима повышенной готовности — руководителей развлекательных заведений и предприятий общепита.

— На сегодняшнее утро имеются 46 предприятий, которым были выписаны соответствующие документы, — говорит мэр. — По ним даже могут быть судебные решения вплоть до административного наказания за нарушения режима работы после 23 часов.

Как уточняют в ГУ МВД по Новосибирской области, всего за минувшую неделю проведены свыше 1,2 тысячи мероприятий по выявлению и пресечению нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия. Выявлены 283 случая невыполнения правил в режим повышенной готовности в части несоблюдения гражданами масочного режима.

— Особое внимание в пятницу, субботу и воскресенье было уделено выполнению запрета на осуществление деятельности в ночное время, — сообщает начальник ГУ МВД по области Андрей Кульков. — Нами были сформированы группы из числа сотрудников, осуществляющих проверки деятельности мест общественного питания и развлекательных заведений. Проведены 1028 проверок этих объектов, из них 741 касалась предприятий общественного питания, 185 — развлекательных заведений. Выявлены 78 нарушений.

По информации министерства здравоохранения Новосибирской области, в настоящее время зарегистрированы 17,7 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровлений с нарастающим итогом — 14,5 тысячи человек. Количество проведенных исследований с нарастающим итогом — 516,8 тысячи.

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