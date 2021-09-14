Вакцинированным от COVID-19 предлагают давать дополнительные оплачиваемые выходные

В России следует обязать работодателей предоставлять сотрудникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после каждого этапа вакцинации от COVID-19, а также в целом после прививок в условиях пандемии, считают в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), сообщает РИА Новости.

— В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней, — отмечается в обращении директора института Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

В письме подчеркивается, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено трудовым законодательством.

— Вопрос о поддержке привившихся сотрудников остается в ведении работодателей или руководства субъектов Российской Федерации. При этом в случае реакции организма на сделанную инъекцию, таких как повышение температуры или других симптомов, единственной причиной остаться дома является оформленный у врача больничный лист, — добавили в институте.

Так, согласно сообщениям из средств массовой информации и социальных сетей, случаи появления слабости, ломоты в теле и повышенной температуры не так редки.

В связи с тем, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы сотрудникам, желающим сделать прививку, «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма», говорится в обращении.

— Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета, — считают в ИСИРГИ.

Таким образом, в институте попросили власти внести соответствующие изменения в трудовое законодательство. В письме подчеркивается, что ситуация, при которой потребуется массовая вакцинация, может повториться и в будущем.