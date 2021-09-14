Техосмотр станет добровольным

По словам Михаила Мишустина, это освободит владельцев автомобилей и мотоциклов от лишней процедуры, сообщается на официальной странице правительства России в Telegram – канале.

— Практика показывает, что автолюбители сами активно следят за собственной безопасностью. И будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своей машины, — заявил глава правительства.

По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на этой неделе законопроект об изменении процедуры техосмотра должен быть внесен в Госдуму.

Обязательным техосмотр останется только при смене владельца в случае, если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. Правило не будет распространяться на автобусы и грузовики.

7 сентября секретарь партия «Единая Россия» выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Согласно предложению, обязательным техосмотр является только при смене владельца автомобиля или мотоцикла старше четырех лет. Вместе с тем новые правила не затронут авто, которые участвуют в перевозках: такси, грузовики, машины предприятий и организаций, автобусы. Авторы инициативы отмечают, что вероятность того, что прошедшие ТО, но имеющие неисправности легковые автомобили и мотоциклы попадут в аварии, составляют около 1%.