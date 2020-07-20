Валерий Фальков прибыл в Новосибирск

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прибыл в Новосибирскую область с рабочим визитом, который продлится 20-21 июля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Отмечается, что визит главы Минобрнауки России в регион начался с посещения экспериментального производства Института ядерной физики СО РАН, где он ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) – центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».

В ходе посещения экспериментального производства министр поручил рассмотреть возможность модернизации опытного производства ИЯФ СО РАН и других опытных производств.

— Сейчас вы работаете в рамках контракта по производству элементов установки класса мегасайенс FAIR для наших партнеров в Германии. Следующий этап – производство оборудования для ЦКП «СКИФ». Впереди нас ждет строительство еще нескольких установок класса мегасайенс. Поэтому, наверное, логично ставить вопрос о модернизации производственных мощностей ИЯФ СО РАН, и запускать некую программу на несколько лет, чтобы это было производство XXI века, потому что постановка вопроса о модернизации назрела. Прошу рассмотреть модернизацию не только опытного производства ИЯФ СО РАН, но и в целом всех опытных производств, так мы должны успешно реализовать Федеральную научно-техническую программу до 2027 года, — сказал Валерий Фальков.

Также министр Минобнауки и губернатор Новосибирской области Андрей Травников провели встречу с представителями математического научного центра мирового уровня. НЦМУ ставит перед собой амбициозную цель – интеграцию российских математических исследований в международную научную повестку, повышение привлекательности работы в сибирском макрорегионе для российских и зарубежных ведущих учёных и молодых перспективных исследователей. Для этого в рамках центра будет реализована в Академгородке, а в дальнейшем масштабирована на весь Западно-Сибирский макрорегион, принципиально новая система интеграции образования, исследований и высокотехнологичного бизнеса в математике и смежных областях, таких как Computer Science, анализ и обработка данных, искусственный интеллект и т. д.

— В рамках «пересборки» национального проекта «Наука» мы учтем недостатки первого этапа его реализации. Одно из важных направлений — это интеграция науки и высшего образования. Интеграция актуальна как для всего национального проекта в целом, так и для отдельных его частей — научно-образовательных центров мирового уровня и Программы стратегического академического лидерства, — подчеркнул по итогам совещания министр.

Стратегия развития этого центра, а также развитие Центра генетических технологий, как и инфраструктурных проектов – Сибирского кольцевого источника фотонов и Сибирского научного центра высокопроизводительных вычислений и обработки данных – являются частью целостной стратегии развития Новосибирского государственного университета. Важной частью этой стратегии является создание вокруг НГУ Инновационного научно-технологического центра, проект которого университет разрабатывает совместно с региональным правительством.

В ходе посещения Института цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ) министр и губернатор ознакомились с работой Центра генетических ресурсов лабораторных животных (SPF-виварий). И приняли участие в совещании по развитию центра геномных исследований мирового уровня.

Масштабный инвестиционный проект по созданию Национального Центра компетенций «Генетические технологии» уже запущен в Новосибирской области. НЦК «Генетические технологии» – важная часть проекта «Академгородок 2.0», которую реализуют в рамках национального проекта «Наука». Центр будет функционировать на базе ИЦиГ. Его площадки предоставят возможность для ускоренного развития исследования фундаментальных проблем генетики и геномики, разработки и внедрения новых лекарственных средств. Центр даёт возможность выполнения на мировом уровне проектов полного цикла для таких секторов экономики, как биомедицина, фармакология, экология и биобезопасность; предоставляет возможность подготовки и переподготовки специалистов, владеющих современными генетическими технологиями, для проведения фундаментальных исследований и прикладных разработок.

Фото с сайта Минобрнауки РФ