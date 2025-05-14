Валютные облигации превратятся в рублевые с плавающей ставкой

ВТБ приступает к рублификации восьми выпусков бессрочных субординированных облигаций, номинированных в долларах США и евро. Данный шаг обусловлен недавними изменениями в регулировании открытой валютной позиции банков, введенными Центробанком в 2024 году. Новые правила ЦБ ограничивают колебания основного капитала, включая в расчет бессрочные субординированные инструменты. Для выполнения этих требований регулятор разрешил банкам рублифицировать облигации, установив плавающую ставку, привязанную к ключевой ставке ЦБ, увеличенной на пять процентных пунктов, однако, воспользоваться этой возможностью можно лишь до определенного срока.

Как отметил первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов, трансформация валютных субординированных выпусков в рублевые инструменты с привлекательной доходностью позволит банку соответствовать новым требованиям ЦБ по регулированию открытой валютной позиции. Он также подчеркнул, что регулятор предоставил возможность рублификации только до конца июня 2025 года.

Процесс рублификации потребует внесения ряда изменений в эмиссионную документацию каждого выпуска, включая замену валютного номинала с долларов США/евро на рубли по курсу ЦБ, действующему на дату регистрации изменений, а также установление единой плавающей купонной ставки для всех выпусков.

Согласно законодательству, для внесения изменений в эмиссионную документацию необходимо согласие владельцев облигаций, которое будет получено посредством голосования на общем собрании держателей. Решение по каждому выпуску требует поддержки не менее 75% голосов владельцев данного выпуска. Голосование будет организовано по принципу «одна облигация – один голос».

Банк планирует провести голосование по всем выпускам одновременно в период с 21 по 30 мая 2025 года. Держателям облигаций необходимо обратиться к своим брокерам/депозитариям для участия в голосовании. Материалы общего собрания, включая бюллетени, тексты изменений и инструкции, доступны на сайте банка в разделе «Рублификация валютных облигаций». Инвесторам, владеющим облигациями нескольких выпусков, необходимо заполнить отдельный бюллетень для каждого из них.