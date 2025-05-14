Детский реабилитационный центр под Новосибирском откроют в 2026 году

Новосибирская область и Республика Крым стали площадками для создания федерального реабилитационного центра. Он будет помогать детям от года до 18 лет с различными заболеваниями нервной системы и опорно-двигательного аппарата.
В 2026 году планируют открыть главный корпус и стационар федерального детского реабилитационного центра под Новосибирском. Площадь всех зданий составит 65 тысяч квадратных метров, сообщила журналистам Наталья Зарубина, руководитель дирекции по строительству уникальных объектов ППК «Единый заказчик».
— Сейчас идет активное строительство главного корпуса, стационара и приступили к возведению пансионата, — сказала она.
Строительная готовность — примерно 50%. Зарубина сообщила, что инженерная инфраструктура, котельные, проходные и контрольно-пропускные пункты уже введены в эксплуатацию. Это позволит центру начать работу.
О том, что на на берегу Бердского залива запланировано строительство детского реабилитационного центра федерального уровня стало известно в 2022 году. Ввод объекта в эксплуатацию первоначально был запланирован на август 2024 года. Победителем тендера на его возведение стала компания АО «Концерн Титан-2». Эта же компания строит в Новосибирске СКИФ.
По ценам 2022 года стоимость центра составляла 7,6 млрд рублей. Финансирование осуществляется из федерального бюджета.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский детский реабилитационный центр вошел в перечень проектов ФНБ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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