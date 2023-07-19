Вандалы изуродовали аллею в центре Колывани

Происшествие случилось в любимом месте отдыха на улице Московской.

— В районном центре не так много мест, где можно безопасно и комфортно покататься маленьким детям на самокатах. Поэтому здесь всегда много детворы на велосипедах, роликовых коньках, — сообщает районная газета «Трудовая правда».