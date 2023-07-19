Вандалы изуродовали аллею в центре Колывани

Происшествие случилось в любимом месте отдыха на улице Московской.
— В районном центре не так много мест, где можно безопасно и комфортно покататься маленьким детям на самокатах. Поэтому здесь всегда много детворы на велосипедах, роликовых коньках, — сообщает районная газета «Трудовая правда».
На странице издания в социальных сетях журналисты выложили фотографии изуродованной аллеи.
— Неизвестные ночью проехали по газону на автомобиле, снесли уличные стенды, разбили тротуарную плитку, — описывают неприятную картину местные жители.
Районная администрация подсчитывает убытки. Но Колывань достаточно небольшой поселок. Поэтому уже вечером злоумышленников удалось установить.
— Решается вопрос о привлечении их к административной ответственности, — добавляет сотрудник районной газеты Любовь Павлухина.
Фото газеты «Трудовая правда»
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