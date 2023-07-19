В Новосибирске бывшему директору ЦУГАЭТ Александру Руденко смягчили приговор

Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу и изменил приговор экс-директору ЦУГАЭТ Александру Руденко. Об этом сообщили в Управлении Судебного департамента Новосибирской области.

Напомним, бывшего руководителя муниципального «Центра управления городским автоэлектротранпортом» (ЦУГАЭТ) обвинили в четырех эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 (получение взятки в значительном размере) и одном эпизоде по части 1 ст 290 (получение взятки за незаконные действия (бездействие). В мае суд признал Александр Руденко виновным и назначил 3 года условно со штрафом 800 тысяч рублей.

Адвокат Руденко не согласился с решение суда и подал апелляционную жалобу.

После рассмотрения апелляции из приговора исключили по одному эпизоду, относящемуся к каждой из частей инкриминируемой Руденко статьи о получении взятки. Таким образом, на данный момент Александр Руденко признан виновным лишь по трем эпизодам части 2 статьи 290 УК РФ, общая сумма полученных им взяток оценена в 140 тысяч рублей.

— На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения наказания назначить ему наказание на срок 2 года 4 месяца условно со штрафом в размере 400 000 рублей, — говорится в сообщении.

В остальной части приговор оставлен без изменения.

Отмечается. что апелляционное определение может быть обжаловано в течение 6 месяцев в Восьмой кассационный суд общей юрисдикции.

Александра Руденко задержали в феврале 2022 года. До прихода в «ЦУГАЭТ» он был главным инспектором безопасности дорожного движения Новосибирска. Предыдущего главу «ЦУГАЭТ» Арама Суваряна обвиняли в получении взятки. В 2017 году его приговорили к 8 годам строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что Экс-чиновника мэрии Новосибирска осудили за взятки.