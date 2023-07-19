Аграрии объяснили, почему выросла цена на овощи в Новосибирской области

В Новосибирской области подорожали овощи. По информации Новосибирскстата, за месяц цена на картофель выросла на 33%, огурцы подорожали на 30%, морковь — на 29% и свекла — на 13,7%.

Директор по развитию ГК «Горкунов», экс-министр сельского хозяйства Новосибирской области Василий Пронькин уверен, что рост цен на овощи — сезонное явление.

— Летом цены на овощи растут ежегодно. Заканчиваются старые запасы, начинают появляться в продаже скороспелые сорта, а они всегда дороже, — отметил Василий Пронькин в беседе с журналистом Infopro54. — Поэтому, уверен, что к осени цены на овощи из продуктовой корзины нормализуются. Вопросы остаются у крестьян, особенно южных районов области. Засуха привела к проблемам с заготовкой кормов, что не может не отразиться на животноводстве и продуктивности.

Напомним, министр сельского хозяйства Евгений Лещенко на пресс-конференции ТАСС рассказал, что сельхозпредприятия из Новосибирской области уже обратились в соседние регионы с просьбой оказать помощь в заготовке кормов для животных на зиму.

— У нас есть конкретная потребность — 40 тыс. тонн сена, 80 тыс. сенажа и порядка 70 тыс. тонн силоса планируется закупить в соседних регионах. Все эти потребности разбиты по 134 предприятиям. Коллеги рассматривают, но пока окончательного ответа не поступало, — сказал он.

Аграрии сегодня также не берутся прогнозировать, какой урожай зерновых будет в регионе в этом году. Но отмечают, что ждать рекордных показателей — не стоит.

— По всей области введен режим ЧС! — подчеркивает председатель Совета Ассоциации крестьянских(фермерских) хозяйств Новосибирской области (АККОН) Алексей Сальников. — Вот вам и прогнозы на урожай. В прошлом году в регионе была очень плохая ситуация по сену. Так вот в этом — она в три раза хуже, чем в прошлом. Это мы еще зерна не касались. Но видим, что колосок совсем маленький стоит. Дожди, которые пошли сейчас уже не смогут исправить ситуацию.

По данным Минсельхоза Новосибирской области, из-за засушливой погоды пострадали более 200 тысяч гектаров посевов. Объем господдержки новосибирских аграриев вырос до 5,6 миллиарда рублей.

Ранее редакция сообщала, что за последние пять лет в Новосибирской области реализовано 18 крупных инвестпроектов на селе.