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Росавиация снова продлила ограничения на полеты в южные регионы

  • 22/06/2022, 14:14
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Росавиация снова продлила ограничения на полеты в южные регионы
На этот раз до 30 июня.

Росавиация снова продлила режим ограничений на полеты в ряд аэропортов юга и центральной части России до 30 июня, сообщает пресс-служба ведомства.

Временный запрет распространяется на 11 авиагаваней. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Другие аэропорты страны продолжают работать штатно. В качестве альтернативы ведомство предлагает использовать аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Напомним, Росавиация продлила запрет на полеты гражданских самолетов в аэропорты юга и центральной части России в 20-й раз. Ограничения действуют с 24 февраля, когда Россия начала военные действия на Украине

Ранее в июне сообщалось, что Минтранс и Минобороны задумались о снятии ограничений полетов в Крым. По словам министра транспорта Виталия Савельева, запрет на полеты в южный регион продлевают на две недели, так как ведомство следит за обстановкой.

— Как только нам разрешат, это все моментально раскроется и восполнится. Мы на это надеемся, — добавил он.

Фото: flickr.com — Marina Lystseva

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Рубрики : Транспорт

Регионы: Россия

Теги : росавиация режим закрытого неба авиаперелет


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