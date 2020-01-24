Новосибирскэнергосбыт уклонялся от ввода прибора учета в эксплуатацию на безвозмездной основе

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области признало АО «Новосибирскэнергосбыт» нарушившим федеральный закон «О защите конкуренции», сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что нарушение выразилось в выставлении со стороны АО «Новосибирскэнергосбыт» индивидуальному предпринимателю счета на оплату услуги «к-32 Проверка схемы учета 3 фазного электросчетчика (схема непосредственного подключения)» в ответ на заявку о произведении опломбировки электрического счетчика в помещении индивидуального предпринимателя, указывающее на уклонение гарантирующего поставщика от ввода прибора учета в эксплуатацию на безвозмездной основе, что приводит к ущемлению прав и законных интересов индивидуального предпринимателя.

— В результате рассмотрения дела Комиссия Новосибирского УФАС России решила выдать АО «Новосибирскэнергосбыт» предписание о прекращении нарушения антимонопольного законодательства, — говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметила заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева, за указанное нарушение антимонопольного законодательства предусмотрена административная ответственность. В ближайшее время материалы дела будут переданы должностному лицу Новосибирского УФАС России для возбуждения административного производства.

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