Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман предложил внести поправки в Уголовный кодекс, прописав там новую статью — 187.1 под названием «неправомерный оборот денежных средств», пишет «Интерфакс» со ссылкой на разработанный им законопроект.

Нововведение обяжет налоговых резидентов России, которые обзавелись наличными в рублях или валюте на сумму более миллиона рублей, в течение недели сообщать о появлении этих средств в налоговый орган, а также объяснять их происхождение.

В противном случае предусмотрена конфискация и штраф, в два раза превышающий сумму хранимых таким образом денег.

Вассерман уверен, что данная мера поможет в борьбе с коррупцией и финансированием экстремистской деятельности. Он считает, что крупные суммы наличных на хранении у граждан зачастую являются результатом деятельности в теневом секторе экономики.

Следует отметить, что зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко инициативу Вассермана не поддержал. Об этом сообщает РБК. По его словам, это право граждан — выбирать, как пользоваться средствами, с которых уплачены налоги.

Ранее редакция сообщала, что в России ужесточат ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов.

Фото Анны Молотовой