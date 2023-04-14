В России ужесточат ответственность за вовлечение несовершеннолетних в курение вейпов

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, с просьбой защитить здоровье детей обращались родители и учителя. В связи с чем 11 апреля Государственная Дума приняла закон, запрещающий продажу несовершеннолетним вейпов, в том числе без содержания никотина, и расходников к ним.

— В жидкостях для вейпов содержатся тяжелые металлы, другие химические вещества, попадание которых в организм в несколько раз повышает риск развития злокачественных новообразований. Токсичные пары вейпов способствуют образованию рубцов на легких и сужению дыхательных путей. Мы обсуждали с вами этот вопрос. Это вопрос здоровья наших детей. Абсолютное большинство высказалось за принятие мер по защите детей от пагубной привычки, — отметил Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Кроме того, Володин подчеркнул, что после принятия этой нормы будет инициировано внесение изменений в налоговое законодательство о многократном увеличении акцизов на вейпы, чтобы таким образом сделать вейпы товаром, который будет стоить очень дорого.

Ранее редакция сообщала, что Госдума приняла закон, упрощающий для РФ порядок взыскания имущества у недобросовестных иностранных инвесторов.

Фото с сайта Госдумы