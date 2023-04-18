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Новосибирцев стали чаще приглашать на иностранные вакансии

  • 18/04/2023, 10:32
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Новосибирцев стали чаще приглашать на иностранные вакансии
Больше всего приглашений работы новосибирцы получили из Казахстана.

Приглашения на нероссийские вакансии в первом квартале 2023 года получили 2,1 тысячи резюме, созданные соискателями из Новосибирской области. Чаще всего это были вакансии из Казахстана (41%) и Беларуси (19%), а также Грузии (8%), Узбекистана (7%), Кыргызстана (5%), США и Германии (по 4%), Турции и Армении (по 3%), ОАЭ, Азербайджана, Кипра и Китая (по 1%). Об этом сообщает пресс-служба hh.ru.

За январь-март 2023 года приглашения на иностранные вакансии получили 95,3 тысячи резюме соискателей из России: это на 52% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что в выборку попали вакансии, в которых указана другая страна, при этом сама компания-работодатель может быть как иностранной, так и российской.

Интерес к российским соискателям наиболее заметно вырос в таких странах, как Индонезия (год назад было зафиксировано всего четыре приглашения, а в начале в этом году – 170), Сербия (с 51 до 428), Мексика (с 11 до 63), ОАЭ (с 438 до 2,2 тыс.), Турция (с 959 до 4,6 тыс.), Кыргызстан (с 1,2 тыс. до 4,7 тыс.) и США (с 1,1 тыс. до 4,3 тыс.). Также можно выделить Грецию, Марокко, Египет, Люксембург, Вьетнам, Словению, Венгрию, Португалию: на вакансии в этих странах ранее либо вообще не приглашали россиян, либо это было единичные случаи, но в 2023 году приглашения выросли до нескольких десятков.

— При этом интерес к российским соискателям заметно снизился в Бангладеш, Исландии и Норвегии: в первом квартале текущего года российские резюме не получили ни одного приглашения на вакансии из хотя в первом квартале прошлого года в каждом случае насчитывалось по несколько сотен приглашений. Кроме того, похожие тренды наблюдается в Словакии (с 297 приглашений до 9), Франции (с 93 до 3), Великобритании (с 212 до 19), Латвии (с 88 до 9), Италии (с 77 до 19), Польше (с 1,1 тыс. до 327), Финляндии (со 101 до 34), — говорится в сообщении.

А чаще всего россияне получают приглашения на вакансии из Казахстана (31%, или 29,5 тыс. приглашений), Беларуси (21%, или 20,5 тыс.), Грузии (10%, или 9,3 тыс.), а также Узбекистана (7%), Кыргызстана, Турции и США (по 5%). Среди специализаций наиболее востребованы менеджеры по продажам, программисты, дизайнеры, операторы call-центров, SMM-менеджеры, преподаватели и секретари/ассистенты.

 

Ранее редакция сообщала о том, что крупный китайский производитель текстиля будет масштабировать бизнес в России.

Фото: pixabay.com — magnetme

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : соискатели из Новосибирской области работа за рубежом иностранные вакансии


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