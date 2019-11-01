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Венчурный фонд НТИ формирует инвестиционный портфель

До конца 2019 года в него могут войти проекты трех компаний.
  • 01/11/2019, 12:19
Автор: Юлия Данилова
Венчурный фонд НТИ формирует инвестиционный портфель
Эксперты венчурного фонда смотрят на проекты, которые могут стать глобальными и ориентированы на мировые рынки.

— Формально венчурный фонд Национальной технологической инициативы (Им управляет московская инвестиционная компания Kama Flow. — Ред.) запустился в конце апреля 2019 года. Сейчас у нас два офиса — в Москве и Новосибирске, мы сформировали команды и готовим первые сделки, — рассказал корреспонденту InfoPro54 на форуме OpenBio исполнительный директор фонда Павел Охонин. — Наши аналитики работают с проектами со всей территории России. Существенная часть операционной работы фонда ведется в Новосибирске.

Kama Flow займется венчурными инвестициями в Новосибирск

Начиная с лета 2019 года, эксперты фонда посмотрели более 300 проектов. 10 из них сейчас вынесены на проектный комитет НТИ.

— Большинству уже присвоен статус НТИ, это важно для того, чтобы мы могли начать инвестирование. Некоторые уже находятся на стадии рассмотрения инвесткомитетом. Надеюсь, до конца года мы успеем закрыть 2-3 сделки, в том числе из Новосибирска, — не исключил Охонин.

О каких компаниях идет речь — представитель фонда говорить отказался, отметив, что пока это закрытая информация.

— Первый проект — это тема Big Data в медицине, второй — IT в финансовой сфере, — говорит собеседник InfoPro54. — Из интересных разработок также проект из сферы новых материалов, есть перспективный «железный» проект. В целом, мы смотрим на проекты, которые могут стать глобальными и ориентированы на мировые рынки. Это соответствует идеологии НТИ, и мы видим, что такие предложения есть и у нас регионе.

Павел Охонин напомнил, что по условиям фонда инвестиции в один проект могут составлять от 10 до 200 млн рублей. По его оценкам, средний чек, в том числе по новосибирским компаниям, составит 50-100 млн рублей.

— Целевое назначение привлеченных средств зависит от стадии проекта. Например, в случае с новыми материалами средства нужны на сертификацию, доработку продукта до промышленного применения, защиту интеллектуальной собственности. Примерно половине проектов средства нужны на развитие продуктовой части, а также продвижение готовой продукции, в том числе за рубежом, — перечисляет Павел Охонин.

По его оценкам, активная работа по поиску проектов для венчурных инвестиций будет идти в течение первых пяти лет работы фонда. Kama Flow также активно работает со стратегическими соинвесторами и индустриальными партнерами.

Kama Flow инвестирует в предпринимателей Новосибирской области

Kama Flow (Москва) — частная инвестиционная компания. Работает с технологическими стартапами ранних стадий в различных секторах с наукоемкой составляющей и интеллектуальной собственностью, отмечается на сайте компании. Гендиректор — Эдуард Адамян. Он создал компанию в 2013 году совместно с Евгением Борисовым. В 2018 году АО «Российская венчурная компания» (РВК) провела конкурс на управление венчурным фондом НТИ, который выиграла Kama Flow. Целевой объем фонда — 6 млрд, минимальный 3 млрд рублей. 1,5 из них вкладывает РВК (как первый пайщик). Фонд будет инвестировать в научно-технологические приоритеты Национальной технологической инициативы. В рамках форума «Технопром-2018» инвестиционный директор Kama Flow Кирилл Тишин и глава Новосибирской области Андрей Травников подписали соглашение о сотрудничестве.

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