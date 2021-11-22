Вебинар «Точные действия для увеличения прибыли в эпоху нестабильности» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.
Преподаватель – Владимир Ефремов, эксперт по точным действиям в продажах и развитии бизнеса.
На встрече обсудим следующие основные темы:
По итогу вебинара вы получите:
Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.
Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб (ПАО) позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.
Уже сейчас Вы можете посмотреть записи других вебинаров в разделе Университета бизнеса на сайте Банка Уралсиб.
Фото предоставлено пресс-службой банка
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