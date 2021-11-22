Может ли медицинская маска изменить форму носа и ушей

Уже более года люди по всему миру вынуждены носить средства индивидуальной защиты. Виной всему — пандемия COVID-19. Именно поэтому все большее количество людей интересует вопрос влияния медицинской маски на отдельные части лица.

Пластический хирург Гайк Бабаян в интервью радио Sputnik рассказал о последствиях длительного ношения масок.

Когда медицинская маска плотно прилегает к лицу, как рекомендуют медики, она может давить на нос. Некоторые люди после этого жалуются на ощущение, что нос «сплющился» или даже «опустился вниз». Эксперт заверил, что беспокоиться по этому поводу не стоит.

— От ношения медицинской маски нос может опуститься. Но это изменение на 10-15 минут после снятия маски, а потом со стопроцентной вероятностью все вернется обратно. Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять, – объяснил Гайк Бабаян.

Ушные раковины также не изменятся под давлением резинок медицинских масок. Иногда уши возвращаются в прежнее состояние даже после операций, поэтому средствам индивидуальной защиты навряд ли по силам изменить их форму, подчеркнул пластический хирург.