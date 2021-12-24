Ведущие Российские производители сейфов для оружия

Требование предусмотрено законодательством РФ. Широкий ассортимент хранилищ предлагают российские производители. Выбирать подходящий сейф необходимо исходя из следующих моментов:

вид хранимого оружия;

снаряжение находится в квартире, частном доме или на территории организации;

наличие системы сигнализации;

бюджет.

Отечественные бренды, занимающиеся изготовлением и продажей сейфов, готовы предложить продукцию, соответствующие любым вкусам и требованиям.

Требования к оружейным сейфам

Сейф для оружия должен быть надежным. Однако пользователи не всегда выбирают хранилище правильно. Многие ориентируются на стандартные требования – наличие одного замка и металлической обивки. К сожалению, этого может быть недостаточно, чтобы защитить оружие от кражи и нелегального использования.

Оптимальные требования:

Материал корпуса – качественная, высокопрочная сталь.

Толщина металла – от 2 мм. и больше.

Замки – ключевые, кодовые, комбинированные. Должны быть защищены от выбивания и высверливания.

Вместительность – рассчитывается по количеству единиц стволов.

Трейзер – отделение для хранения пороха, боеприпасов, его наличие является обязательным.

Ложементы – фиксируют оружие, не позволяя ему упасть.

Крепление – анкерные болты надежно прикрепляют сейф к полу или стене.

На сейфы рекомендуется устанавливать кодовые замки, если в доме есть дети или пожилые родственники.

Лучшие производители сейфов в России

Купить сейф для дома, предприятия, организации можно, обратившись за помощью к востребованным отечественным компаниям:

Рипост – компания была основана в 1992 году. Сегодня это один из крупнейших производителей сейфов в РФ. Бренд предлагает приобрести хранилища для длинноствольного оружия, пистолетов и боеприпасов. Каждому покупателю при желании предоставляется сертификат соответствия и паспорт на товар. Контур – гарант надежности и качества. Компания работает на промышленном рынке более 25 лет и при этом имеет идеальную репутацию. При изготовлении своих изделий бренд использует современные технологии, роботизированное окрашивание и глянцевое порошково-полимерное покрытие. Valberg – изготовитель применяет только инновационные технологии, лазерную резку. Все заводы оснащены современным оборудованием и роботизированными станками. Продукция компании отличается высоким качеством, благодаря чему она пользуется спросом среди покупателей со всего мира.

Главное достоинство отечественных оружейных сейфов – высокое качество при относительно доступной стоимости.