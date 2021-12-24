Ведущие Российские производители сейфов для оружия

Требование предусмотрено законодательством РФ. Широкий ассортимент хранилищ предлагают российские производители. Выбирать подходящий сейф необходимо исходя из следующих моментов:
- вид хранимого оружия;
- снаряжение находится в квартире, частном доме или на территории организации;
- наличие системы сигнализации;
- бюджет.
Отечественные бренды, занимающиеся изготовлением и продажей сейфов, готовы предложить продукцию, соответствующие любым вкусам и требованиям.
Требования к оружейным сейфам
Сейф для оружия должен быть надежным. Однако пользователи не всегда выбирают хранилище правильно. Многие ориентируются на стандартные требования – наличие одного замка и металлической обивки. К сожалению, этого может быть недостаточно, чтобы защитить оружие от кражи и нелегального использования.
Оптимальные требования:
- Материал корпуса – качественная, высокопрочная сталь.
- Толщина металла – от 2 мм. и больше.
- Замки – ключевые, кодовые, комбинированные. Должны быть защищены от выбивания и высверливания.
- Вместительность – рассчитывается по количеству единиц стволов.
- Трейзер – отделение для хранения пороха, боеприпасов, его наличие является обязательным.
- Ложементы – фиксируют оружие, не позволяя ему упасть.
- Крепление – анкерные болты надежно прикрепляют сейф к полу или стене.
На сейфы рекомендуется устанавливать кодовые замки, если в доме есть дети или пожилые родственники.
Лучшие производители сейфов в России
Купить сейф для дома, предприятия, организации можно, обратившись за помощью к востребованным отечественным компаниям:
- Рипост – компания была основана в 1992 году. Сегодня это один из крупнейших производителей сейфов в РФ. Бренд предлагает приобрести хранилища для длинноствольного оружия, пистолетов и боеприпасов. Каждому покупателю при желании предоставляется сертификат соответствия и паспорт на товар.
- Контур – гарант надежности и качества. Компания работает на промышленном рынке более 25 лет и при этом имеет идеальную репутацию. При изготовлении своих изделий бренд использует современные технологии, роботизированное окрашивание и глянцевое порошково-полимерное покрытие.
- Valberg – изготовитель применяет только инновационные технологии, лазерную резку. Все заводы оснащены современным оборудованием и роботизированными станками. Продукция компании отличается высоким качеством, благодаря чему она пользуется спросом среди покупателей со всего мира.
Главное достоинство отечественных оружейных сейфов – высокое качество при относительно доступной стоимости.
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