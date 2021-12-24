Вебинар «Бизнес 2022. Длинные тренды в бизнесе и как их использовать» – в «Университете бизнеса Уралсиб»

Участие бесплатное, необходимо зарегистрироваться по ссылке. Количество мест ограничено.

Преподаватель – Ален Багабо, предприниматель, ментор, общественный деятель.

Поговорим с экспертом о трендах в бизнесе и как использовать их с пользой. Что такое длинные тренды и почему они касаются каждого бизнеса. Как их отслеживать и где искать информацию. Как, опираясь на длинные тренды, запускать новые продукты и направления бизнеса. Глобальные тенденции, что важно учитывать в своей стратегии. Какие отрасли будут подвержены наибольшему изменению, а в каких все будет стабильно. Что делать малому и среднему бизнесу, что важного в тенденциях может быть для небольших компаний. Какие идеи можно взять и внедрить у себя.

По итогу вебинара вы получите:

комплексное представление о текущих и долгосрочных трендах в бизнесе

обзор источников идей для внедрения, в том числе в небольших компаниях

алгоритм поиска точек роста и возможностей в текущей экономической ситуации

Вебинар представляет собой прямой эфир длительностью 1 час с полезным контентом, разбором кейсов, ответами на вопросы слушателей в прямом эфире. Ссылка на трансляцию будет направлена слушателю на e-mail после прохождения регистрации.

Обучающий проект Университет бизнеса Банка Уралсиб позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей – как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены.

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